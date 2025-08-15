El Consell paga el 66% de las ayudas por la pérdida de vehículos tras la dana Paiporta encabeza la lista de municipios con mayor número de expedientes y por el momento se han abonado un total de 166 millones de euros

A. Talavera Alzira Viernes, 15 de agosto 2025, 11:50

La Generalitat ha abonado ya cerca de 166 millones de euros en ayudas directas a personas que perdieron su vehículo en las riadas del pasado 29 de octubre.

El presidente del Consell, Carlos Mazón, ha explicado que se han recibido más de 92.000 solicitudes, de las que 87.518 corresponden a la primera convocatoria de ayudas, en la que se han resuelto de manera favorable más de 82.000 y se han abonado un total de 155,7 millones de euros.

En la segunda convocatoria, en la que las ayudas se ampliaron a más tipos de vehículos y empresas y cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 31 de julio, se han recibido 5.473 solicitudes, de las que se han resuelto favorablemente y pagado 3.630, por un importe de 10,2 millones de euros.

En este sentido, el presidente ha resaltado «que en solo unos días se han pagado más del 66% de las solicitudes presentadas y en las próximas semanas se resolverán el resto de las que se encuentran en tramitación».

Asimismo, ha puesto en valor «la eficacia de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) para tramitar las ayudas con agilidad y garantizar que lleguen cuanto antes a quienes realmente las necesitan», y ha reafirmado el compromiso del Consell con los afectados por las riadas.

Así, ha subrayado que estas ayudas «están exentas de tributación y no están vinculadas a la compra de un nuevo vehículo», al tiempo que ha hecho referencia a las «facilidades» que ha ofrecido la Generalitat a los damnificados para recibirlas, simplificando trámites y procesos».

Por el contrario, Mazón ha lamentado que el Gobierno central «condicione sus ayudas a la compra de un nuevo vehículo y que no haya decretado la exención del IVA en la compra de éstos».

Mazón ha recordado otras medidas impulsadas para facilitar la movilidad y que los damnificados recuperen la normalidad cuanto antes como «la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de vehículos de segunda mano, las ayudas de 2 millones de euros para la adaptación de vehículos y las tarjetas de transporte gratuito para las familias de los municipios afectados».

Respecto a las nuevas ayudas, Paiporta se sitúa como el municipio con mayor número de solicitudes, con 720 expedientes tramitados y más de 1,59 millones de euros abonados. Le siguen Catarroja, con 443 solicitudes y un total de 471.250 euros pagados, y Riba-roja de Túria, que ha registrado 361 solicitudes por un importe de 969.500 euros.

Otros municipios con un alto volumen de solicitudes presentadas son Algemesí (350 solicitudes y 485.000 euros abonados), Sedaví (320 solicitudes y 650.250 euros), y la ciudad de València, que ha registrado 283 solicitudes por un total de 561.000 euros.

Completan la lista de localidades con mayor impacto Massanassa (279 solicitudes y 315.000 euros), Aldaia (274 solicitudes y 266.500 euros) y Albal, con 271 solicitudes y 468.250 euros ya abonados.