Mazón, Merino y Rovira con los cinco rectores y rectoras, en la firma del pasado miércoles. JL Bort

El Consell activa su mapa de titulaciones: podrá eliminar carreras universitarias con poca demanda

Educación valorará veintisiete indicadores antes de autorizar grados, como la inserción, la demanda social o las duplicidades, y fija nuevos criterios de matrícula mínima para mantener la oferta actual

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:54

Las universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana tendrán que garantizar un número mínimo de alumnos para sus carreras, y en caso de solicitar ... estudios de nueva implantación, justificar su necesidad a través de casi una treintena de indicadores, desde su inserción laboral hasta la demanda social de los mismos.

