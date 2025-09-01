El Consell habilitará fuentes alternativas para garantizar el suministro de agua En las poblaciones con mayor riesgo de inundación se buscarán pozos o captaciones subterráneas para evitar el desabastecimiento

Visita del conseller para la reconstrución a una área industrial afectada por la dana.

A. Talavera Alzira Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:01

La red de saneamiento del agua no fue la única parte gravemente afectada por la dana. El abastecimiento también se vio comprometido durante los primeros días en decenas de municipios. Una situación límite que se tuvo que salvar de forma urgente y que ha provocado que se tomen medidas para evitar que el suministro de agua se vuelva a ver comprometido en otras emergencias.

Por ello, la Generalitat, en coordinación con la Administración General del Estado y los ayuntamientos, construirá suministros alternativos de agua en los municipios para garantizar el abastecimiento y distribución de agua durante las emergencias, según recoge una de las 343 iniciativas del Plan Endavant de Recuperación.

La puesta en marcha de estos suministros alternativos de agua se llevará a cabo en las poblaciones más expuestas a emergencias y contemplará la construcción de pozos, captaciones subterráneas y redes redundantes que funcionen de manera independiente a las de consumo habitual. Entre estos municipios están muchos afectados por la dana pero también otros con riesgo grave de inundación.

«El objetivo que buscamos es minimizar el riesgo de desabastecimiento prolongado y garantizar que, incluso en caso de catástrofe, la ciudadanía tenga acceso seguro al agua», indica el director general del Plan de Recuperación y la Reconstrucción, Rafael González.

González incide en que «se trata de anticiparse a situaciones como la provocada por la dana de octubre y conseguir unas infraestructuras hidráulicas menos vulnerables en futuras situaciones similares».

Para ello, el director general explica que resulta «fundamental» crear suministros redundantes, fortalecer las infraestructuras críticas, aumentar la capacidad de almacenamiento y modernizar la gestión de las redes de abastecimiento actuales.

Asimismo, contar con fuentes alternativas complementará los sistemas existentes y proporcionará una alternativa adicional en cada municipio en caso de fallo de las infraestructuras vigentes, es decir, estarán listas en caso de emergencia pero también por cortes de otra índole.

Para acometer esta iniciativa, el Plan Endavant contempla llevar a cabo estudios hidrogeológicos para identificar lugares estratégicos susceptibles de albergar pozos en los municipios de alto riesgo.

De igual modo, propone construir pozos equipados con bombas, conectados a sistemas de tratamiento para garantizar agua potable de calidad e integrados con la red existente, que ofrecerían en caso de catástrofe una alternativa inmediata de suministro. Además, esta medida del plan de recuperación opta por mejorar la comunicación de las potabilizadoras con conducciones redundantes, ampliar los depósitos de acumulación y asegurar la reducción de pérdidas de agua en las redes, entre otras actuaciones.

Rafael González asegura que construir suministros alternativos de agua en los municipios «proporcionará una capacidad adicional de seguridad hídrica y la garantía de poder contar con el acceso al agua en potenciales emergencias similares a la dana de octubre».