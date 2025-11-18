El Consell acusa al Gobierno de retrasar durante años las soluciones contra inundaciones El conseller Barrachina califica de «inadmisible» la demora de un año para encargar una decena de proyectos en ríos y barrancos

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, denunció este martes la falta de avances reales por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en la ejecución de las obras necesarias para evitar el riesgo de nuevas riadas.

Barrachina subrayó que la actuación del Gobierno «no puede considerarse una propuesta seria de redacción de proyectos, sino un verdadero boicot a la recuperación y a la prevención de avenidas».

Como informó ayer el Ministerio, ha sacado a concurso la redacción de una decena de proyectos por 3,8 millones de euros. El plazo de entrega llega hasta los 36 meses, incluyendo tanto la redacción de los proyectos como los procesos de participación y consenso social, además de la tramitación ambiental asociada.

En este sentido, calificó de «inadmisible» que el Ministerio para la Transición Ecológica, trece meses después de la riada, se limite a encargar ahora la redacción de los proyectos y otorgue un plazo de tres años para entregarlos, una decisión que, asegura, «es una broma de tan mal gusto como cuando Teresa Ribera afirmó que los sistemas de alerta temprana salvan vidas, a pesar de no tenerlos instalados en la Comunitat Valenciana».

Barrachina recordó que este sistema de alerta temprana se ha contratado con un plazo de ejecución de cinco años, lo que evidencia que no se «trata de medidas que vayan a evitar riesgos de inundación ni a salvar vidas, sino de un aplazamiento indefinido de las soluciones que son competencia directa del Gobierno de Pedro Sánchez.»

«Más de un año después del peor desastre natural de nuestra historia, el Ministerio sigue recurriendo a medidas provisionales y parches en lugar de impulsar soluciones estructurales que garanticen la seguridad de la ciudadanía», señaló.

El conseller recordó, además, que hace más de un año se remitió al Gobierno un Plan de Actuaciones valorado en 2.490 millones de euros, que detallaba las infraestructuras hidráulicas y presas necesarias para garantizar la seguridad de la población y prevenir daños en caso de nuevas avenidas.

«A día de hoy, y pese al tiempo transcurrido, no se ha recibido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo», criticó Barrachina, quien exigió al MITECO que actúe con responsabilidad y priorice las inversiones urgentes que el territorio necesita.

Barrachina insistió en que la ciudadanía «merece soluciones definitivas, no parches» y ha reclamado al Gobierno que «abandone la inacción y active de inmediato las actuaciones comprometidas para evitar que lo sucedido vuelva a repetirse».

El concurso ministerial se divide en dos lotes y afecta al barranco del Poyo, al barranco del Pozalet, al río Magro y al río Júcar, entre otras zonas donde se trabaja en la construcción de infraestructuras de defensa frente a avenidas de aguas.