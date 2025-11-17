El Gobierno se da un plazo de tres años para acabar diez proyectos contra inundaciones El Ministerio de Transición Ecológica saca a concurso iniciativas para el Poyo, el Pozalet, el Magro o el Júcar

Un total de 36 meses, es decir, tres años, es el plazo que se ha dado el Ministerio de Transición Ecológica para recibir proyectos terminados en cuestiones clave para reducir el riesgo de inundaciones en la provincia de Valecia en lugares como el barranco del Poyo, el barranco del Pozalet, el Magro o el bajo Júcar.

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado este lunes la licitación para la redacción de diez proyectos destinados a reducir el riesgo de inundación en la Horta Sud y otras zonas afectadas por un importe de 3,8 millones, según informó el Ministerio.

Las actuaciones están identificadas en el Plan de mejora de la resiliencia y entre ellas destacan las de las ramblas del Poyo y Pozalet-Saleta, indicaron las mismas fuentes. El contrato licitado incluye la elaboración de una decena de proyectos orientados a disminuir el riesgo de inundación mediante estudios hidrológicos e hidráulicos, tramitación ambiental completa, elaboración de un plan de comunicación y participación pública y la aplicación de metodología BIM (Building Information Modeling, por sus siglas en inglés).

En cuanto al plazo de tres años que se da a las empresas aspirantes, se detalla que incluye tanto la redacción de los proyectos como los procesos de participación y consenso social, además de la tramitación ambiental asociada.

El contrato está dividido en dos lotes. El primero está dedicado a la Rambla del Poyo y cuenta con un presupuesto de 2.137.607 euros. Los proyectos se organizarán en función de la viabilidad de actuaciones como la creación de zonas de almacenamiento controlado en Chiva, adecuaciones de cauce y áreas de retención en el barranco del Poyo, una zona de almacenamiento controlado aguas abajo de Paiporta, la vía verde del barranco del Poyo y su desvío al nuevo cauce del Turia, actuaciones de protección en pedanías de Valencia, Sedaví y Alfafar, así como la mejora del encauzamiento del barranco del Poyo entre Picanya y la V-31.

El segundo de los lotes abarca el río Magro, bajo Júcar, los barrancos Pozalet-Saleta y Picassent, el medio-bajo Turia y el Parque Natural de la Albufera. El presupuesto para este es de 1.701.577 euros. Las actuaciones previstas incluyen intervenciones en el río Magro en Utiel, L'Alcúdia y Guadassuar, así como en Alginet y Algemesí; mejoras en el río Buñol; creación de zonas de almacenamiento controlado en la cuenca del Pozalet-Saleta; actuaciones en el barranco de Picassent; intervenciones en el tramo medio-bajo del Turia y el Parque Natural de la Albufera; y la restauración ambiental del barranco del Poyo dentro del propio parque natural.

Estas actuaciones, indicaron las mismas fuentes, complementan las obras de emergencia ya en marcha y otros proyectos en proceso de redacción, y permitirán definir las intervenciones prioritarias del Plan de mejora de la resiliencia. Según se avanza, los encargos combinarán tres tipos de intervención: Soluciones basadas en la naturaleza, como restauración hidrológico-forestal en dominio público hidráulico, reforestación, áreas de retención o parques inundables.

La segunda intervención pasa por medidas estructurales, incluyendo encauzamientos, desvíos, motas y diques. Por útlimo, acciones de sensibilización dirigidas a mejorar la percepción del riesgo de inundación por parte de la población.