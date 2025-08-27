Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Llamas en el incendio de Teresa de Cofrentes. Iván Arlandis

La Comunitat sale del ‘verano de fuego’ con el tercer mejor balance de la década

Las cerca de 800 hectáreas de superficie forestal quemadas hasta agosto sólo están por encima de las de 2020 y 2021

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:04

Mientras una parte importante de España está ardiendo por los incendios forestales, la Comunitat Valenciana ha tenido un verano relativamente tranquilo en este aspecto. ... Salvo el incendio de Teresa de Cofrentes en agosto y el de Ibi en julio las hectáreas quemadas han sido relativamente escasas.

