La Comunitat sale del ‘verano de fuego’ con el tercer mejor balance de la década

Mientras una parte importante de España está ardiendo por los incendios forestales, la Comunitat Valenciana ha tenido un verano relativamente tranquilo en este aspecto. ... Salvo el incendio de Teresa de Cofrentes en agosto y el de Ibi en julio las hectáreas quemadas han sido relativamente escasas.

En el caso del incendio de agosto se quemaron unas 504 hectáreas según las primeras estimaciones, mientras que en el de Ibi la extensión arrasada ronda las 185 hectáreas. Junto a estos siniestros se han registrado otros de mucha menor intensidad con una superficie afectada muy inferior.

Todo esto ha hecho que la Comunitat haya registrado el tercer mejor año de la última década en superficie quemada hasta el 31 de agosto. Sólo en 2020, el año del confinamiento por la epidemia de Covid, y en 2021 ardieron menos hectáreas. En el primer caso se contabilizaron 540 y en 2021, 777. En 2025, la superficie quemada todavía no es oficial pero hasta junio se habían visto afectadas 60 hectáreas a las hay que sumar las de Teresa de Cofrentes y las de Ibi. En total, se acercarán a las 800.

Por el contrario, una parte importante de España continúa asediada por las llamas. De hecho, bomberos de la Comunitat Valenciana y medios aéreos se están desplazando hasta Galicia o León para contribuir a controlar los fuegos.

La superficie afectada aún no ha sido calculada pero se estima que han resultado arrasadas más de 140.000 hectáreas e incluso se ha cobrado la vida de varios voluntarios.

En la Comunitat, la superficie arrasada ha sido significativamente inferior a la de España y a la que resultó quemada en el año 2022 en agosto. En esa fecha ardieron más de 28.700 hectáreas en el mes, la mayor parte de ellas en el incendio de Bejís (19.000 resultaron calcinadas solo en este siniestro). Comparadas con estas cifras de 2022 la superficie afectada en 2025 ha sido mucho menor aunque el incendio de Teresa de Cofrentes puede considerarse como un gran incendio forestal al haber superado las 500 hectáreas quemadas.

El año pasado ardieron durante el mes de agosto solamente 68 hectáreas. La cantidad quemada por el fuego en 2023 aún fue significativamente inferior y sólo resultaron afectadas 9,7 hectáreas durante todo el mes de agosto pese al intenso calor que se llegó a registrar en las semanas centrales. Durante el puente del 15 de agosto se llegó a prohibir las visitas a los parques naturales por el poniente.

Aunque en ese 2023 sí que hubo que registrar incendios en la primavera y desde el Consorcio de Bomberos lo llegaron a calificar como el peor mes de marzo de la historia con 714 incendios sólo en Valencia. En ese mes se registró el siniestro de Villanueva de Viver donde ardieron casi 3.600 hectáreas.

Por otro lado, la portavoz del Consell, Susana Camarero, avaló ayer que «cualquier medida que sirva para sumar» ante este tipo de catástrofes en referencia a las propuesta de Feijóo de aumentar los efectivos: «Las experiencias nos están dando lecciones cada día de que hay que incrementar cualquier tipo de medida. Y todas las que sean consensuadas, mucho mejor».