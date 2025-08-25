La Comunitat registra 800 accidentes de tráfico con jabalíes implicados El número de ejemplares capturados el pasado año supera los 54.500 mientras la sobrepoblación actual se estima entre el doble y el triple de esa cifra

Xàbia Lunes, 25 de agosto 2025

Cada vez es más frecuente ver jabalíes que salen de su hábitat natural. No sólo entran en los campos de los agricultores y destrozan sus cosechas, sino que incluso se acercan a playas y puertos. La sobrepoblación de estos animales en la Comunitat también se deja notar en las carreteras. La región registra 800 accidentes de tráfico con jabalíes implicados. Así lo ha señalado el director general del Medio Natural y Animal, Luis Gomis, este lunes en Xàbia durante la presentación del plan de choque de la Generalitat para regular esta situación en la provincia de Alicante. Un acto al que ha asistido el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Gomis ha explicado que los siniestros con jabalíes se han incrementado de forma notable y que esa es la cifra que manejan, aunque podría ser mucho mayor. Hace dos décadas no llegaban al centenar y ese número se ha multiplicado por ocho. Además, la principal zona de siniestralidad relacionada con caza mayor se encuentra entre la Marina Alta y la Safor.

Unas veces los accidentes se saldan con daños materiales y en otras ocasiones se cobran víctimas. De hecho, el pasado 8 de agosto un motorista perdió la vida en Gandia al salirse de la vía después de que uno de estos animales se le cruzara por la vía cuando circulaba por la carretera CV-675.

La sobrepoblación de estos ungulados se está convirtiendo en un problema en algunas zonas. El número de ejemplares se ha desbordado. Han abandonado las zonas de montaña que habitaban y han cruzado autopistas para llegar a la costa y a parques naturales.

El pasado año se capturaron más de 54.500 jabalíes, según ha apuntado el conseller de Medio Ambiente. Aunque ese número pueda resultar llamativo, se queda lejos de la cantidad de sobrepoblación que afecta al territorio valenciano. Esa sobrepoblación se estima entre 100.000 y 150.000 ejemplares, el doble y el triple de esa cifra, ha puntualizado Martínez Mus.

Crecen los municipios en los que se ha desbordado la presencia de esta especie y de otros animales ungulados, como el arruí, el muflón y la cabra montesa. Si bien en la provincia de Alicante se mantiene inamovible el dato de localidades que sufrían este problema en 2024 respecto al año anterior, no ocurre lo mismo en el resto. En el caso de Valencia, han pasado de 230 a 245, mientras que en la provincia de Castellón de 76 han aumentado hasta 97.

Martínez Mus es consciente de que este problema «no va a tener una solución definitiva a corto plazo», como ha reconocido en Xàbia ante alcaldes, concejales y colectivos de la comarca implicados. El conseller también ha incidido en que para solventar esta problemática hace falta la colaboración entre instituciones y también de los cazadores, «un colectivo a veces maltratado». En su opinión, su participación resulta fundamental para frenar la sobrepoblación al ser «vigilantes medioambientales» y para lograr ese objetivo «tenemos que dotarlos de herramientas».

Ahí es donde entra en juego el plan de choque impulsado por la Generalitat. Una de las acciones emprendidas en la actualización de la Ley 13/2004 de Caza de la Comunitat Valenciana. Con ella se pretende simplificar los trámites burocráticos. La nueva normativa flexibiliza la creación y ampliación de cotos, recoge la adaptación de licencias a las distintas modalidades y aborda cómo tratar los cadáveres de los ejemplares capturados, entre otros aspectos.

El gobierno autonómico también ha sacado una línea de ayudas de apoyo a los ayuntamientos, con un presupuesto de 900.000 euros, para el control de estas especies. Según el conseller, resultaba «más operativo» centralizar el dinero a través de los consistorio, que harán de intermediarios con las asociaciones de cazadores.

Estas ayudas van en tres líneas. Se concederá dinero para el control del jabalí en zonas comunes de caza, para cotos de caza y para la retirada de ejemplares abatidos. En la primera línea, serán subvencionables los gastos para batidas, ganchos, esperar y captura con trampas homologadas que los ayuntamientos lleven a cabo con personal propio o a través de clubes y asociaciones de cazadores.

La segunda línea va dirigida a la adquisición de material para los cotos de caza y ahí entrarían las cajas trampa y los capturaderos de control remoto. La tercera abarcaría los gastos para la eliminación de cadáveres, desde la compra de contenedores a la contratación del servicio de recogida.

Asimismo, la Generalitat está trabajando en un decreto que establece las directrices para la gestión cinegética y el control poblacional de ungulados silvestres. Se encuentra en su última fase. En él se dota de herramientas a los cazadores. También amplía los periodos de caza, autoriza la eliminación de especies invasoras como el cerdo vietnamita o el arruí durante las jornadas de caza. Además, en los territorios sobrepoblados se suprimen los cupos de caza.