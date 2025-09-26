Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Vamos a acabar el trabajo en Gaza»
El recuerdo a la víctima de la dana en las primeras páginas de 'Star Trek. The Last Starship'. IDW Publishing

El cómic de Star Trek con autor valenciano que homenajea a su padre fallecido en la dana

El dibujante Adrián Bonilla debuta como artista principal en Estados Unidos con un recuerdo a Miguel Bonilla, el profesor de Ciudad del Aprendiz que murió en Paiporta: «Era un enamorado del cómic y siempre me apoyó»

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:44

«Mi padre, víctima de la dana de Valencia, tiene su homenaje en las primeras páginas de 'Star Trek. The Last Starship', cómic en el ... que debuto como artista principal por primera vez en USA». Con estas palabras y un agradecimiento el artista valenciano Adrián Bonilla ha dado a conocer a través de su cuenta en X el sentido homenaje a una de las 229 personas tristemente fallecidas por la dana que asoló valencia el 29 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  3. 3 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  4. 4 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  5. 5 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  6. 6 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  7. 7

    El mejor horno de Valencia: «El secreto para un buen pan es la paciencia»
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  10. 10

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El cómic de Star Trek con autor valenciano que homenajea a su padre fallecido en la dana

El cómic de Star Trek con autor valenciano que homenajea a su padre fallecido en la dana