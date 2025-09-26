El cómic de Star Trek con autor valenciano que homenajea a su padre fallecido en la dana

«Mi padre, víctima de la dana de Valencia, tiene su homenaje en las primeras páginas de 'Star Trek. The Last Starship', cómic en el ... que debuto como artista principal por primera vez en USA». Con estas palabras y un agradecimiento el artista valenciano Adrián Bonilla ha dado a conocer a través de su cuenta en X el sentido homenaje a una de las 229 personas tristemente fallecidas por la dana que asoló valencia el 29 de octubre.

Se trata de Miguel Manuel Bonilla Cantero, víctima en Paiporta con 62 años. Su pérdida dejó una honda pena en el centro de estudios Ciudad del Aprendiz. Allí lo recuerdan en una publicación de Instagram como «un joven estudiante de Artes gráficas que destacó como futbolista y hasta llegó a jugar en el Mestalla», el filial del Valencia CF.

Tras concluir el servicio militar Miguel se decantó por la enseñanza, dedicando toda su vida al IPFP San Vicente Ferrer, actualmente CIPFP Ciudad del Aprendiz. Se implicó en la parte académica y organizativa, como jefe de estudios. «Ha sido nuestro profesor y compañero, en el más elevado sentido de la palabra, y el vacío que deja nada lo podrá llenar», aseguran desde el centro docente. «Su madre, Manolita, estimada conserje del centro, su mujer María Ángeles, y sus hijos y su nieto, siempre en nuestros pensamientos», agregan. Un aula lleva hoy el nombre de Miguel Bonilla.

Miguel tenía su casa familiar en Paiporta. Allí crecieron sus dos hijos, Adrián y Thais, antes de independizarse. En el momento del desastre, la víctima estaba en la vivienda junto a su esposa, María Ángeles. Cuando el agua empezaba a llenarlo todo en las calles del municipio, Miguel intentó proteger su casa atrancando una puerta para que la inundación no llegara al sótano. Pero la fuerza de la tromba lo arrastró y su cuerpo fue hallado después en el exterior.

Pero Miguel no se ha ido del todo. Vive en su hijo y en los muchos que le conocieron. El amor por el arte gráfico del profesor caló con fuerza en Adrián, que ahora se muestra muy agradecido a las empresas que han hecho posible el homenaje a su padre en el cómic. «Gracias a IDW Publishing, Paramount y todo el equipo de TLS por este gran detalle», expresa el dibujante valenciano.

Su web es Adrián Bonilla Comics. Allí se puede contemplar la calidad de su trazo y desgrana algunos de sus trabajos que ya le han llevado a brillar en Estados Unidos con 30 años. Ha trabajado en 'Alkaios' (Tengu Ediciones, 2023), en el fanzine Neodimio con 'Holograms', donde aparece como escritor y artista. También en la portada de 'Star Trek: Resirgence', para la prestigiosa IDW, con la que ahora repite en 'StarTrek. The Last Starship'. Y son sólo algunos de sus hitos personales en el cómic de quien se define como fan de spider-man.

Adrián recuerda así a su padre: «Él fue profesor, pero no dibujaba mucho. Lo que nos unió mucho es que ambos jugábamos bien al fútbol». Eso sí, Miguel «era un enamorado Astérix, Jabato, Vengadores o las películas de Marvel». El docente no era de los que traza un camino fijo para sus descendientes, sino un progenitor confiado en la voluntad de Adrián a la hora de labrar su destino y vocación. «Siempre me apoyó con lo del cómic. Lo hubiera hecho igual si hubiera querido ser fontanero o cualquier otra cosa».

El hijo de la víctima de la dana ha hecho de todo. «Empecé Arquitectura y lo dejé. Después me tiró la música, con mi grupo». Adrián igual le da a la guitarra, que a la batería, al bajo, a componer, a cantar... El arte es lo suyo. Tanto en el sonido como en el papel. Vive en un piso familiar de Ruzafa que ha convertido en su búnker creativo.

El último año ha sido un periodo de altibajos. A la triste pérdida de su padre sobrevino, en febrero, la oportunidad de trabajar desde Valencia para la prestigiosa editorial norteamericana. «Soy el chaval nuevo«, describe con humildad, »pero lo que pagan allí por página publicada es muy superior a lo que se percibe aquí y al fin parece que puedo vivir de esto«. Ahora, en 'Star Trek. The Last Starship», él es el dibujante de una serie regular que vio la luz el miércoles y seguirá con nuevas aventuras. El viaje espacial de Adrián acaba de comenzar.