Paiporta honra a su ciudadanía con la Medalla de Oro por su valentía y solidaridad durante la dana
El reconocimiento se extiende también a cuerpos de seguridad, personal municipal y voluntariado que actuaron durante y después de la emergencia del 29 de octubre
Nacho Roca
Paiporta
Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:46
El Ayuntamiento de Paiporta ha decidido rendir homenaje a la ejemplar respuesta de su ciudadanía ante las devastadoras inundaciones provocadas por la dana del pasado 29 de octubre. A propuesta de la Policía Local, el consistorio llevará al pleno municipal la concesión de medallas y distinciones especiales para quienes participaron activamente en la gestión de la emergencia y en los días posteriores.
La Medalla Dorada de la Policía Local será otorgada a las personas que, estando de servicio o incorporándose de forma voluntaria, prestaron apoyo en los momentos más críticos. También se entregará la Medalla al Mérito Profesional a quienes mantuvieron su labor durante todo el periodo de crisis, así como a los agentes de otros municipios que se desplazaron a Paiporta para colaborar en las tareas de auxilio. Además, se realizará una felicitación personal a policías locales de otras partes de España que contribuyeron, aunque fuera de forma puntual, en las labores de ayuda.
El reconocimiento institucional se extiende a la Guardia Civil de Paiporta, al personal de Protección Civil, trabajadores del Ayuntamiento y de la empresa pública ESPAI. También se destacan la colaboración de la empresa Texaco Trucks y la implicación directa de Óscar Beneitez, cuya actuación fue fundamental en las primeras horas del desastre.
Una mención especial será dedicada al conjunto de la ciudadanía voluntaria, así como a los bomberos, unidades militares (UME), y demás servicios de emergencia que se volcaron con la localidad durante los momentos más duros.
Este gesto institucional no solo busca agradecer las actuaciones individuales y colectivas, sino también dejar constancia de la solidaridad, entrega y compromiso que marcaron la respuesta de Paiporta ante una de las situaciones más complejas que ha vivido el municipio en los últimos años.
