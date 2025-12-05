Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Solución ideada por un centro para tapar un ventanal pendiente de arreglo. Más tarde se colocaron cartones. LP

Colegios de Valencia estallan por la falta de mantenimiento: ventanas tapadas con plásticos, persianas caídas y váteres atascados

El Ayuntamiento defiende que con el cambio de contrata, en vigor desde el 1 de noviembre, se reducirán los tiempos de espera

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:46

Comenta

El retraso en la ejecución de las obras de mantenimiento de los colegios públicos de Valencia está provocando quejas de equipos directivos y familias, teniendo ... en cuenta que en algunos casos las intervenciones están pendientes desde el mes de febrero. Y no sólo se trata de cuestiones más bien estéticas (como baldosas caídas), sino de salubridad (váteres atascados), confort (ventanales y persianas rotas o fugas de agua) e incluso de seguridad.

