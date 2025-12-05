Colegios de Valencia estallan por la falta de mantenimiento: ventanas tapadas con plásticos, persianas caídas y váteres atascados

El retraso en la ejecución de las obras de mantenimiento de los colegios públicos de Valencia está provocando quejas de equipos directivos y familias, teniendo ... en cuenta que en algunos casos las intervenciones están pendientes desde el mes de febrero. Y no sólo se trata de cuestiones más bien estéticas (como baldosas caídas), sino de salubridad (váteres atascados), confort (ventanales y persianas rotas o fugas de agua) e incluso de seguridad.

Así se desprende de la información que ha podido recopilar LAS PROVINCIAS a través de las comunidades educativas de diferentes escuelas, que coinciden en la crítica (la excesiva demora) y también en que el cambio de la empresa en la contrata municipal que se encarga de estas labores no ha servido, hasta el momento, para encauzar la situación. Por su parte, fuentes municipales destacan que se están celebrando reuniones con los nuevos responsables del servicio «para planificar y priorizar las actuaciones a realizar surgidas con anterioridad al cambio de contrata», y que con el nuevo sistema, que incluye una mayor dotación de operarios entre otras mejoras, se reducirán los tiempos de reacción.

Uno de los centros más críticos con la situación es el Teodoro Llorente, cuyo consejo escolar aprobó esta semana elevar un escrito de queja al área de Educación del Ayuntamiento. En el documento se señala que en el momento del cambio de contrata había una cantidad ingente de incidencias no atendidas y que con la nueva prestataria el servicio «sigue siendo claramente insuficiente». Como ejemplo, se critica que desde el 1 de noviembre, fecha del cambio, sólo se ha personado un fontanero, que protagonizó un día de trabajo efectivo, y un obrero que estuvo revisando partes pendientes.

Fuga de agua en el Ballester Fandos (ya arreglada), patio del Ceip Montolivet y baño del Cervantes. LP

Según ha denunciado el consejo escolar, el «retraso reiterado en las intervenciones y el nulo mantenimiento afecta gravemente al funcionamiento del centro y el bienestar del alumnado», justo antes de aludir a una serie de intervenciones que se consideran urgentes. Se trata del arreglo de una ventana de gran tamaño que no tiene cristal por la rotura de la estructura -ha estado tapada con cartones colocados por el personal del centro debido al frío-, de una palmera «con riesgo de caída de la corona» que está perimetrada por orden del inspector «desde hace semanas», de diez persianas averiadas, «lo que dificulta la regulación de la luz y la temperatura», y de azulejos desprendidos, goteras en el gimnasio y váteres embozados. Por todo ello se pide «una auditoría de las acciones realizadas en el centro y una intervención urgente y prioritaria para resolver los problemas descritos». El documento se acompaña de un listado de las actuaciones solicitadas en los últimos meses, entre las que figuran las no atendidas. Las más antiguas, como la reposición de azulejos, se remontan al mes de febrero y a mayo (desperfectos en persianas). Es decir, al curso pasado.

Las reparaciones pendientes también afectan a otros centros como el Ballester Fandos, donde tuvieron que esperar cuatro días para una actuación urgente tras una fuga de agua que provocó largos periodos sin suministro para baños o cocina. Además, llevan demasiado tiempo esperando arreglos en el muro perimetral. Algo parecido sucede con el Ceip Cervantes, cuya antigüedad ya hace pensar más bien en una reforma de calado más en que actuaciones puntuales. Fuentes de la comunidad educativa explican que cuando se produce una urgencia sí acuden los técnicos con celeridad (por ejemplo, el rebosamiento de una fuente) aunque arrastran necesidades como la pintura de estancias, la reposición de puertas de baños, atascos en váteres, enlucimientos de techos o daños en azulejería y otros revestimientos.

Por último, también hay quejas en el Ceip Montolivet, con partes pendientes desde hace ocho meses. Precisan de actuaciones en persianas caídas, cisternas de baños, de cerrajería en puertas metálicas exteriores o de adecuación del firme de los patios, por citar algunos ejemplos.

Más personal

Por su parte, desde el Ayuntamiento destacan que la nueva contrata de mantenimiento (que también asume otro tipo de edificios municipales) permitirá reforzar el servicio gracias al incremento de la dotación presupuestaria, al pasarse de 2,8 a 4,9 millones. Una mejora que «responde principalmente a una mayor previsión en dotación de medios humanos para atender las necesidades crecientes de mantenimiento correctivo y preventivo, así como a nuevas prestaciones incluidas, como el servicio de pintura en los centros educativos».

Las mismas fuentes añaden que en las últimas semanas se han celebrado diferentes reuniones entre el servicio de Educación y la nueva empresa «dirigidas a supervisar detalladamente el arranque del nuevo contrato y detectar y corregir con la máxima inmediatez las incidencias que surjan». «Una vez superado este periodo inicial y transitorio, con las nuevas metodologías de trabajo y sistemas de suministro de materiales de la nueva empresa responsable, junto con el refuerzo de medios personales y materiales, el servicio seguirá mejorando significativamente en todos los aspectos, incluidos los tiempos de respuesta en la resolución de incidencias», sentencian.

Por último, respecto al caso del Teodoro Llorente, destacan que «ya está programada para los próximos días la intervención para reponer la hoja de la ventana averiada, así como las reparaciones en persianas». En cuanto a la palmera, se está estudiando una solución por parte de los técnicos, pues sus «características y emplazamiento dificultan el acceso de los medios aéreos necesarios para la poda, habiéndose adoptado entretanto las medidas de seguridad oportunas».