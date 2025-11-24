El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira Esta institución lamenta la muerte de una de las menores y señala que la clínica contaba con un médico colegiado especialista en anestesia

A. Talavera Alzira Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:19 Comenta Compartir

La conmoción por la muerte de una menor de 6 años tras acudir a una clínica dental de Alzira continúa. Son muchas las incógnitas y la investigación sigue su curso para saber qué pudo fallar y cuáles son las causas que provocaron la muerte de la pequeña y el ingreso de otra niña de 4 años que se encuentra ingresada en el Hospital Clínic de Valencia.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) ha lanzado un comunicado en el que señala que lamenta profundamente el fallecimiento de una menor, y el ingreso hospitalario de otra tras la realización de tratamientos odontológicos con sedación, administrada en ambos casos por un médico especialista en anestesia.

«Desde el Colegio queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia afectada en estos momentos tan difíciles, así como desear una evolución favorable para la otra menor ingresada», apuntan.

Además, desde el ICOEV remarcan que, en ambos casos, los tratamientos odontológicos «fueron realizados por una profesional colegiada y con formación en odontopediatría y por otro lado la administración de anestesia intravenosa fue realizada por un médico colegiado especialista en anestesia».

Cabe recordar que el caso está judicializado y ya han prestado declaración ante Sanidad y la Policía Nacional tanto la odontóloga como el anastesista y por ello «este Colegio entiende que no debe realizar más valoraciones que las ya expresadas. Esta decisión responde tanto al respeto debido a la investigación en curso como a la responsabilidad y prudencia institucional, dado que se desconocen por el momento las circunstancias concretas del suceso».

Temas

Investigación

Alzira