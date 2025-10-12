Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un acertante gana un premiazo de 1.248.450,19 euros con la Primitiva de este sábado
Vehículos parados en plena autovía para acceder a L'Eliana. M. R.

Colas de un kilómetro parados en la Pista de Ademuz para entrar a L'Eliana

El acceso, con un vial de desaceleración corto, ha quedado obsoleto al crecer las zonas residenciales y los centros comerciales

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:41

Comenta

Más allá de los dos grandes embudos, hay un punto conflictivo en la Pista de Ademuz muy localizado. Afecta a menos conductores y eso lo ... hace más peligroso. Cada tarde, a partir de las 17, se forma una cola de vehículos parados de hasta un kilómetro para tomar la salida de L'Eliana. Esto se debe a que el vial ha quedado obsoleto.

Te puede interesar

