Colas de un kilómetro parados en la Pista de Ademuz para entrar a L'Eliana

Más allá de los dos grandes embudos, hay un punto conflictivo en la Pista de Ademuz muy localizado. Afecta a menos conductores y eso lo ... hace más peligroso. Cada tarde, a partir de las 17, se forma una cola de vehículos parados de hasta un kilómetro para tomar la salida de L'Eliana. Esto se debe a que el vial ha quedado obsoleto.

Cuando se proyectó, este canalizaba el tráfico hacia L'Eliana, parte de sus urbanizaciones, un centro comercial y a chalés diseminados de La Pobla de Vallbona. Ahora esta zona se ha desarrollado –casi masificado–, y también se ha construido mucho en el término municipal de San Antonio de Benagéber. Además, justo al lado de la rotonda en la que desemboca el vial de desaceleración hay un área comercial y un colegio de Primaria.

Una ratonera que genera esa cola de vehículos cuyos conductores a veces se sienten como si estuvieran en un barco: otros coches y camiones circulan a velocidad de autovía por los otros dos carriles. Eso cuando algún listo o despistado no los ralentiza porque casi se para en el segundo, tratando de meterse a última hora por L'Eliana. El alcalde de este municipio, Salva Torrent, se reunió a principio de año con la directora general de Infraestructuras y Proyectos Urbanos, María José Martínez, y le expuso una solución. Consiste en un cuarto carril en la CV-35, una prolongación del de desaceleración. Hay buena sintonía para impulsar el proyecto.