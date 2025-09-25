Colapso en la Estación del Norte: Los pasajeros denuncian colas de media hora

La Estación del Norte se asemeja estas semanas a una zona de guerra. Las obras de reforma han llenados de andamios la parte interior ... y por el exterior los trabajos en la calle Alicante impiden la entrada de vehículos. La confluencia con la salida del metro y el elevado número de viandantes hacen que sea toda una prueba acceder a su interior.

Y al entrar se observa una larga cola de viajeros que esperan a poder comprar su billete. Son pasajeros que tienen que realizar distintas gestiones que denuncian esperas de hasta media hora antes de llegar a la taquilla.

Es el caso de Ascensión que lleva unos veinte minutos en la cola. Además, la espera es para renovar la tarjeta dorada. «Hace un tiempo se podía sacar en una oficina. Ahora nos dicen que tenemos que pasar por taquilla. Y aquí estoy», explica. Y todo sin poder sentarse porque es una jubilada que tiene una minusvalía del 75%.

Además, apunta que en la cola hay gente que quiere ir a Barcelona. «Las máquinas no atienden este tipo de billetes», añade y muestra su indignación. «Aquí estoy un buen rato para renovar la tarjeta y perdiendo el tiempo», exclama y aprovecha para echar la culpa a Óscar Puente: «el ministro debería dimitir», afirma tajante.

Ilia, por su parte, ha perdido el tren a Albacete. «He llegado justo a tiempo y no he podido subir comprar el billete. A ver si tengo suerte y se ha retrasado y puedo cogerlo», aunque con las largas esperas parece que lo tiene difícil.

Estrella también lleva veinte minutos en la cola y calcula que tendrá que esperar media hora antes de llegar a la ventanilla de venta de billetes. «Ahora es lo habitual. Antes no pasaba esto, no se esperaba tanto», explica y señala que hace un tiempo había dos ventanillas exclusivas para atender los trenes de larga distancia lo que aligeraba la cola. «Pero ahora todos vamos a las mismas», aclara y añade que «estoy de pie media hora y no me puedo sentar».

Otra pasajera que no ha querido dar su nombre estalla: «pregúntele al ministro por qué no abren todas las ventanillas. Solo hay tres taquillas, y alguna se cierra en algunos momentos». Va a adquirir un billete de media distancia con la tarjeta dorada. Las máquinas expendedoras ofrecen este servicio pero ante esta argumentación ella responde: «Las máquinas son para los jóvenes. Yo soy una jubilada y me confundo. Tienen que tenerlo en cuenta», afirma.

Gabriel es otro jubilado que espera su turno. «Llevo casi media hora. Voy a comprar unos billetes para Sevilla pero si estuviera trabajando yo no podría estar tanto tiempo aquí», aclara. Reitera que sólo hay tres taquillas abiertas. «Que los trenes no funcionen se entiende, pero que falle la atención al cliente me parece algo muy grave», aclara. También se refiere al ministro cuando señala que «y junto a todo esto, coges el tren y no sabes cuándo vas a llegar».

En el extremo contrario se encuentra Gloria quien hace diez minutos que espera su turno. «Voy a Alicante y voy a por el billete», explica y señala que no está mucho tiempo en la cola.

Fuentes de Renfe han explicado que en la Estación del Norte siempre hay tres o cuatro taquillas abiertas, además de nueve máquinas expendedoras. «Nosotros calculamos un tiempo medio de espera de doce o quince minutos», asegura.

Por otro lado, indica que el 80% de los billetes de Cercanías son abonos por lo que se lo sacan una vez al mes y ya no pasan por taquilla. Otros elementos que descongestionan la venta de billetes es la venta por Internet, a través de la web de Renfe, donde muchos usuarios de larga distancia adquieren su pasaje sin necesidad de hacer cola.

Las mismas fuentes apuntan que, además, los billetes de larga distancia se pueden adquirir en las estaciones del Cabanyal y Joaquín Sorolla además de en las agencias de viajes.