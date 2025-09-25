Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasajeros haciendo cola en la Estación del Norte. José Luis Bort

Colapso en la Estación del Norte: Los pasajeros denuncian colas de media hora

Los viajeros denuncian taquillas cerradas mientras que Renfe destaca que hay suficientes medios de compra de billetes

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:47

La Estación del Norte se asemeja estas semanas a una zona de guerra. Las obras de reforma han llenados de andamios la parte interior ... y por el exterior los trabajos en la calle Alicante impiden la entrada de vehículos. La confluencia con la salida del metro y el elevado número de viandantes hacen que sea toda una prueba acceder a su interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  3. 3 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  4. 4 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  5. 5 «Intentó asesinarme al descubrir que lo había denunciado por violarme»
  6. 6

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  7. 7 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  8. 8 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  9. 9 Una sencilla prueba física de apenas 2 minutos predice la mortalidad en mayores de 45 años
  10. 10

    Nuria Montes, los abrazos rotos entre Mazón y Navarro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Colapso en la Estación del Norte: Los pasajeros denuncian colas de media hora

Colapso en la Estación del Norte: Los pasajeros denuncian colas de media hora