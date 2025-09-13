Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las zonas afectadas por la humedad en el hospital Clínico. LP

El sindicato Satse denuncia que el Clínico se cae a pedazos

Varias salas del hospital de Valencia están teniendo problemas en el techo e incluso se han desprendido trozos y hay agua acumulada que provoca moho

José Molins

José Molins

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:46

Techos ennegrecidos, olor a humedad e incluso trozos que se caen al suelo. Varias salas del hospital Clínico de Valencia llevan desde julio con estos ... problemas, que siguen sin solucionarse, pese a que el servicio de prevención de riesgos del centro ya tiene conocimiento de ellos, según alerta el sindicato de enfermería Satse. Afecta a la sala de extracciones, justo encima de donde los enfermeros sacan sangre a los pacientes, así como también a otras zonas de uso de los profesionales, como la sala contigua a los quirófanos, donde se cambian de ropa, o los vestuarios, entre otras.

