Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este jueves 13 de noviembre de 2025

Pérez Llorca atiende las explicaciones del Letrado Mayor de Les Corts, Paco Visiedo.

Redacción Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 13 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-Pérez Llorca: investidura a partir del día 24 y toma de posesión… ¿en diciembre?

-Una jueza valenciana para luchar contra los fallos de las pulseras de maltratadores: «Es un problema a aclarar y seguir de cerca»

-El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego

-El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación

-Una noria permitirá ver las carreras desde 30 metros de altura en el circuito de Cheste

