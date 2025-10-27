Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este lunes 27 de octubre de 2025

Redacción Lunes, 27 de octubre 2025, 21:08 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 27 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts

- El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir

- Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València

- Clava un destornillador por la espalda a un joven y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro

- Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia

