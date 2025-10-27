La Policía blinda la Facultad de Filología ante el riesgo de incidentes por la presencia de Vito Quiles La Unidad de Intervención Policial mantiene separado a los simpatizantes del comunicador de los asistentes a la concentración que quiere impedir su entrada

Joaquín Batista Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 12:08 | Actualizado 12:15h.

La Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional ha desplegado un importante dispositivo para evitar incidentes ante la presencia del periodista Vito Quiles en la Facultad de Filosofía, Traducción y Comunicación de la Universitat de València.

La presencia de Quiles se esperaba problemática atendiendo a los antecedentes, pues provocó tensión en Málaga y Granada y graves incidentes en la Autónoma de Barcelona. Y empezó a calentarse en las horas previas, con la convocatoria de una contra-manifestación de estudiantes de organizaciones antifascistae que en la práctica impidió cualquier acceso a las instalaciones universitarias.

' Valencia será la tumba del fascismo' y 'Vito colega, sacate la carrera' han sido algunas de las consignas que han coreado.

Enfrente, en el jardín de la avenida Blasco Ibáñez, se concentraban los simpatizantes de Quiles, también vigilados por un cordón de agentes que impiden cualquier acercamiento entre los grupos. Han lanzado vivas a España e insultos a Pedro Sánchez, y aunque han intentado acercarse en algún momento a la entrada de la Facultad, se lo ha impedido el dispositivo.

Media hora antes de las once, los participantes en la contramanifestación han comenzado a concentrarse en la puerta de acceso de la facultad. Y en la calzada de Blasco Ibáñez una decena de furgones de la UIP se desplegaba con el objetivo de evitar incidentes entre concentrados y simpatizantes del periodista ultra, que hace un par de semanas inició un tour de charlas por universidades españolas denominado 'España combativa. Periodismo y comunicación política'.

Los agentes se han distribuido en los extremos de la acera, controlando e identificando a algunos de los asistentes mientras que en el interior de la facultad la seguridad ha quedado a cargo de vigilantes privados. Cualquier acceso lateral o trasero se ha cerrado y lo mismo ha sucedido con la cafetería, con las mesas y sillas recogidas y encadenadas en previsión de que pudieran utilizarse para ser lanzadas.

Temas

Policía Nacional