El cierre del Doctor Moliner culmina con el traslado de los últimos quince pacientes El Hospital de Crónicos de Mislata recibe a los enfermos y los instala en las habitaciones del nuevo centro habilitado

Son las 11:08 de la mañana del jueves 28 de agosto. La ambulancia SAMU que transporta al primer paciente del Hospital de Crónicos de Mislata enfila la puerta del nuevo centro sanitario. Se trata de uno de los ingresos más delicados y por eso ha sido trasladado en primer lugar.

La ambulancia procede del Hospital Doctor Moliner que hoy cierra sus puertas para acometer una reforma integral de sus instalaciones que se prolongará al menos durante los próximos cinco años. La Conselleria de Sanidad ha orquestado el traslado de los pacientes de forma ordenada en un proceso que comenzó el pasado mes de abril cuando ya no se recibió a nuevos enfermos.

El proceso de traslado de los pacientes ha culminado hoy con los últimos quince pacientes. La operación ha sido progresiva de forma que si la primera ambulancia ha entrado en el centro de Mislata a las 11:08 ha habido que esperar hasta las 11:32 a que llegara el segundo enfermo que, como el primero, ha sido recibido a las puertas del centro por el equipo médico que se ha hecho cargo de su instalación en una de las 78 habitaciones con las que cuenta la nueva ala habilitada como hospital de enfermos crónicos.

Poco a poco se han ido sumando ambulancias al proceso. Algunas cargaban y volvían a por otros pacientes, A las 12:32 han aparecido dos vehículos de forma simultánea llevando a sendos enfermos que también han sido recibidos por su equipo médico, paso previo para su traslado a sus respectivas habitaciones.

Los enfermos han llegado acompañados por un familiar que ha viajado en la ambulancia junto a ellos. En la puerta del Hospital de Mislata esperaban dos hombres a que sus familiares llegaran desde el Hospital Doctor Moliner. «Todavía no ha venido. Estamos esperando desde hace un rato para ver qué habitación ocupa», ha expresado uno de ellos.

Mientras se producía el traslado de los enfermos, los trabajadores de la contrata que ha adaptado el centro sanitario a sus nuevas exigencias seguían trabajando en los detalles de última hora. Unos repasaban unas conexiones, otros limpiaban la zona mientras que un grupo recogía el material utilizado en las obras.

El nuevo Hospital Mislata-Quart, que ya está preparado para iniciar la actividad con 78 camas para pacientes crónicos y de larga estancia tras finalizar las obras de adecuación de sus instalaciones.

Desde el pasado 16 de abril se paralizaron las derivaciones de pacientes al Hospital Doctor Moliner con la finalidad de organizar el cierre de manera coordinada y progresiva e iniciar posteriormente los trámites para llevar a cabo una necesaria reforma integral del centro.

Desde Sanidad se ha asegurado a los empleados que el día del traslado también se marcharán todos los profesionales, y por tanto se dejará de atender a estos pacientes que siguen yendo a recuperarse. Los profesionales que atienden a los pacientes son los mismos que prestaban servicio en el Doctor Moliner.

La Conselleria de Sanidad decidió cerrar el Hospital Doctor Moliner mientras se ejecuta su reforma integral con el objetivo principal de salvaguardar la seguridad y eliminar cualquier riesgo potencial que pudiera derivarse de la reparación de los daños que presenta la infraestructura, en base a los últimos informes técnicos.

