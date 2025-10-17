Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El centro de salud de Picanya, en noviembre mientras era reformado. Irene Marsilla

Los centros de salud de la Comunitat Valenciana tendrán que nombrar un jefe de emergencias ante fenómenos meteorológicos

Un nuevo protocolo regula cómo ha de trabajar el personal de la sanidad pública valenciana en caso de riesgo grave e inminente

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Se va a cumplir un año de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y que dejó 57 centros de salud ... afectados, que ya fueron reformados en su totalidad. Ahora Sanidad acaba de elaborar un nuevo protocolo de actuación ante emergencias por fenómenos meteorológicos adversos dirigido a los profesionales, para marcar las conductas de qué hacer en caso de una nueva inundación como la del 29-O. Cada centro de salud y hospital deberá nombrar un jefe de emergencias, que será el encargado de hacer el seguimiento de la evolución de la tormenta, avisar al resto del personal y hacer cumplir ese protocolo.

