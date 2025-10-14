Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un centro de salud cerrado en Valencia por el temporal en marzo. JL Bort

Todos los trabajadores de Sanidad, considerados esenciales ante cualquier emergencia

El Consell acuerda que los profesionales de todos los ámbitos sanitarios dependientes de la conselleria tendrán esa condición para casos extraordinarios

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 15:41

Comenta

Todos los profesionales dependientes de la Conselleria de Sanidad serán considerados servicios esenciales en casos de emergencias, como fue la pandemia, la dana o cualquier otra situación extraordinaria. Esto implica que deberán prestar servicio, cada uno en su función, aunque se declare el estado de emergencia por cualquier causa, como puede ser por una alerta meteorológica como la que hemos vivido en los últimos días.

No sólo afecta a médicos y enfermeros, también administrativos, celadores, auxiliares y otros sectores con dependencia funcional de la conselleria, después de que el Consell este martes haya acordado declarar esencial la prestación de servicios por parte del personal de Sanidad, cualquiera que sea su naturaleza y régimen jurídico.

El objetivo de esta medida, según Sanidad, es «garantizar una asistencia sanitaria adecuada a la población» para hacer efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud en situaciones en las que el organismo competente en emergencia y protección civil active un nivel de cualquier situación de alerta o aviso de fenómenos meteorológicos adversos o situaciones de emergencia, incluida la preemergencia, para la protección de la población en un ámbito geográfico y en una fecha concreta, desde su declaración o activación hasta que se declare la finalización del aviso, alerta o nivel de preemergencia o emergencia.

Hay que recordar que el pasado 4 de marzo Sanidad decidió suspender la actividad programada en centros de salud y centros de especialidades, que permanecieron cerrados por la alerta roja por lluvias que hubo en Valencia.

Publicidad

