El centro de salud de Campanar II se queda sin tres médicos a los dos meses de inaugurarse

El proceso de traslado de médicos está agitando las plantillas de un gran porcentaje de los centros de salud de la Comunitat. Los facultativos se ... han marchado a trabajar a las nuevas plazas que les concedió Sanidad en otros ambulatorios y han dejado libres las suyas. El problema es que en la mayoría de centros esa consulta que ha quedado vacía todavía no ha sido sustituida por otro facultativo, lo que está provocando que los pacientes se tengan que repartir entre el resto de profesionales que hay, lo que aumenta la presión y la demora para ser atendido.

Está ocurriendo en muchos centros valencianos, pero llama la atención especialmente el caso de Campanar II. El flamante nuevo ambulatorio sólo lleva dos meses en marcha, en el recinto de la antigua Fe, pero ya se ha quedado sin tres médicos. Todos ellos habían pedido el traslado desde hacía meses y ahora es cuando se lo han concedido, por lo que desde esta semana el centro tiene una carencia de facultativos de familia que ya se está notando en la presión asistencial.

De hecho, van en aumento las quejas de pacientes por los retrasos en ser atendidos, o porque, al no estar sus médicos, el sistema web no les permite pedir cita previa, y se tienen que desplazar presencialmente al ambulatorio. Allí les explican que su médico ya no está y que se encuentran a la espera de que se incorpore el sustituto. Así están en Campanar II pero también en multitud de centros, que en mayor o menor medida han resultado afectados por este proceso de traslados. Los que han perdido un médico lo notan menos, pero los que ya son tres, como este caso, la situación se complica más.

Hay que recordar que no es el primer problema por el que atraviesa Campanar II en este breve tiempo que lleva abierto. En su primera semana registró largas colas en la puerta, que ocupaban buena parte de la calle, al no funcionar las agendas en la web, lo que obligaba a todos los pacientes a tener que ir físicamente allí para hacer cualquier gestión. Una circunstancia que a los pocos días se solucionó.

A lo largo de junio

En estos momentos ya se ha puesto en marcha el proceso siguiente, que es el de adjudicación de plazas por oposición y contrataciones en los puestos que están vacantes, y durante todo el mes de junio se espera que la mayoría de consultas que han quedado vacías se ocupen con nuevos facultativos. Pero hasta entonces, los centros tienen que aguantar el tirón con menos personal y asumir más pacientes cada médico.

Este viernes los usuarios de Campanar II exteriorizaban sus quejas, tanto en el mostrador de entrada como en la consulta con los propios médicos. Una de ellas es Coral. «No he podido acceder por la web en varios días, tampoco me cogían el teléfono y he tenido que venir aquí. Ha sido un poco caos, porque mi médica no está, me han dicho que se ha ido y están esperando que venga otra, pero no saben cuándo», lamenta la paciente. «Me dan cita para el día 12, pero tiene que ser con otro médico, que ya tendrá sus pacientes», añade. Un caso parecido le ocurre a Vicente. «Tenía que renovar mi medicación y no ha habido manera por la web. Y ahora me han dado cita para el día 25, y dicen que esperan que ya haya venido mi nuevo médico, porque ahora no tengo ninguno», cuenta el hombre.

Ocurre a lo largo de toda la Comunitat, ya sea en centros nuevos de Valencia capital como el de Campanar, pero también afecta a poblaciones más pequeñas, donde muchos médicos solicitaron el cambio a ambulatorios de otras localidades. Y aunque faltan médicos, en Valencia es más asequible encontrar sustitutos, pero en municipios alejados cuesta mucho más dar con candidatos disponibles. Por tanto esta situación de plazas vacías se puede dilatar más tiempo del previsto, lo que afecta a los pacientes y carga de trabajo a los profesionales.

También en el otro centro de salud de Campanar falta un médico de familia, igual que en el barrio de Trinidad, mientras que en Paterna hay dos plazas sin cubrir, mientras que en el ambulatorio de Silla hay problemas por la marcha de dos pediatras, que tampoco se han repuesto. Son sólo algunos ejemplos de las decenas de centros de salud afectados que han perdido personal con estos traslados y que se encuentran a la espera de que se incorporen los sustitutos o el departamento busque a un profesional para contratarlo.

Con la bolsa de trabajo sin candidatos, la otra solución es que en el plazo de un mes, en julio, van a acabar su formación MIR alrededor de 200 nuevos especialistas de Familia, a los que Sanidad ofrecerá contratos y podrán ocupar muchas de las plazas que están vacantes por estos traslados y que están tensionando el sistema.