Entrada por la que se accede a la futura unidad de enfermos de ELA. J. M.

El centro para enfermos de ELA en La Fe atenderá a pacientes a principios de 2026

Las obras para adecuar el nuevo espacio han comenzado este viernes y ocupará la zona actual de Admisión en la entrada principal desde el Bulevar

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:22

A principios de 2026, entre los meses de enero y febrero, el hospital La Fe de Valencia contará con un nuevo espacio para atender en ... exclusiva a pacientes de Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y enfermedades raras. Este viernes han comenzado las obras en el centro para adecuar esta nueva zona, que se ubicará donde ahora se encuentra Admisión en la entrada principal que da al Bulevar de la avenida Abril Martorell.

