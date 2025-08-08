El centro para enfermos de ELA en La Fe atenderá a pacientes a principios de 2026

A principios de 2026, entre los meses de enero y febrero, el hospital La Fe de Valencia contará con un nuevo espacio para atender en ... exclusiva a pacientes de Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y enfermedades raras. Este viernes han comenzado las obras en el centro para adecuar esta nueva zona, que se ubicará donde ahora se encuentra Admisión en la entrada principal que da al Bulevar de la avenida Abril Martorell.

Será una Unidad Multidisciplinar, que aún no tiene una dotación de personal determinada, algo que Sanidad deberá realizar en los próximos meses, para arrancar el proyecto ya con los profesionales específicos. Este jueves se firmó el acta de replanteo con la que este viernes dan comienzo las obras de adecuación y reforma de este nuevo espacio, que obligará a trasladar la actual zona de Admisión a otro punto cercano de las instalaciones, donde también se les va a crear un espacio renovado y adecuado al área administrativa.

Por tanto, el centro de ELA estará a pie de calle, dentro del propio hospital, lo que evitará las molestias de tener que subir alguna planta para los pacientes, que tienen dificultades de movilidad. Responsables de Sanidad, del departamento La Fe y de la empresa adjudicataria de estos trabajos han visitado las instalaciones donde se va a ubicar esta infraestructura, que una vez remodelada tendrá una superficie de 724 metros cuadrados.

El objetivo que se persigue con esta nueva unidad multidisciplinar es ofrecer una atención integral y coordinada entre los distintos especialistas, ya que tanto la ELA como muchas enfermedades raras afectan de diversas formas, y por tanto requieren pruebas y tratamientos médicos de varias especialidades. Se pretenden conseguir así unos diagnósticos más ágiles y sobre todo, reducirá los desplazamientos y tiempos de espera que tienen que sufrir los pacientes al visitar a varios médicos.

En esta nueva unidad se les atenderá de forma coordinada y debe servir también para prevenir complicaciones, ya que hasta ahora es habitual que una medicación para una patología pueda dar problemas para otra de las enfermedades que tiene asociadas una misma enfermedad rara. Al abordarlos de forma integral y coordinada, la intención es anticiparse a estas situaciones, que son las que más critican siempre los enfermos. Además, este nuevo centro también ofrecerá atención psicológica y fisioterapéutica temprana.

Las obras se van a ejecutar en dos fases, para interferir lo mínimo posible en la continuidad asistencial a los pacientes del hospital, ya que se llevarán a cabo en la entrada general más habitual de los usuarios, que acuden a realizarse pruebas diagnósticas o consultas con los especialistas. Especialmente los servicios de Rehabilitación y Ginecología, que son los más cercanos a este espacio que se va a reformar. No afecta a las Urgencias, que se encuentran al lado contrario del hospital, en la zona que da al aparcamiento.

Sanidad designó en junio a La Fe como unidad de Referencia para la atención a personas con ELA, y por ello se va a construir este nuevo espacio, que ofrecerá una atención exclusiva para esta patología y otras enfermedades raras. Además, los hospitales Doctor Balmis de Alicante y General de Castellón también tendrán un nuevo punto de atención, y el presupuesto global es de más de un millón de euros, financiados con fondos europeos NextGeneration, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y a medio plazo, el hospital Clínico de Valencia también contará con otro centro de Referencia de ELA, que aún está pendiente de desarrollar.

Según los últimos datos de la asociación ADELA-CV, esta enfermedad afecta a unas 400 personas en la Comunitat y en toda España hay unos 900 nuevos diagnósticos al año de ELA. Se trata de una enfermedad neuromuscular progresiva de las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Provoca una progresiva paralización de los músculos que intervienen en la movilidad, el habla, la deglución y la respiración. No ataca a la sensibilidad, los sentidos ni a la capacidad intelectual. Aproximadamente el 15 % de los pacientes tienen un origen genético, mientras que en el 85% restante la causa es desconocida.

Investigación hepática

Por otra parte, un estudio liderado por La Fe ha hecho que la comunidad científica anuncie este viernes que amplía las indicaciones para el trasplante hepático. Se van a incluir ciertos casos de metástasis hepáticas de cáncer colorrectal irresecables como nueva indicación para trasplante tras haber finalizado el reclutamiento del estudio Trasmetir, una investigación liderada desde el centro valenciano y que apunta mejores resultados de supervivencia que la quimioterapia convencional.

La decisión, propuesta por la Sociedad Española de Trasplante Hepático (SETH) y adoptada por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que preside la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y está constituida por las Coordinaciones Autonómicas de Trasplante, se apoya en tres pilares: los resultados preliminares del estudio Trasmetir promovido por La Fe, que apunta hacia una supervivencia y calidad de vida superiores a la quimioterapia; la evidencia científica internacional generada en paralelo al desarrollo del estudio y que respalda esta estrategia terapéutica; y el aumento en la disponibilidad de órganos para trasplante en España.

La modificación de criterios supone un cambio significativo en el abordaje de estos tumores, como ha señalado el gerente de La Fe, José Luis Poveda: «Estamos ante un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer hepático metastásico. Este paso reafirma el compromiso de La Fe con la innovación clínica y con ofrecer nuevas oportunidades terapéuticas a quienes antes no las tenían».