El catedrático de la UV Pedro Carrasco, nuevo presidente de la Red de Parques Científicos Valencianos

Gonzalo Bosch Valencia Jueves, 26 de junio 2025, 15:37 Comenta Compartir

La Red de Parques Científicos Valencianos ha renovado su organigrama de dirección. Con los nuevos cambios, el catedrático de la Universitat de València (UV) Pedro Carrasco Sorli ha sido elegido como nuevo presidente de esta entidad. El actual director del Parc Científic de la UV sustituye de esta manera a Tonia Salinas, directora-gerente del Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández (PCUMH) de Elche. Carrasco ejercerá el cargo de presidente de la red hasta 2027.

De esta manera, el catedrático de la UV liderará una entidad que aglutina hasta cinco parques científicos de la región valenciana: Parque Científico de la UMH de Elche; Espaitec Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló; Parc Científic de la Universitat de València (PCUV); Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV, y Parque Científico de Alicante (UA). La red tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico regional a través de la innovación, la competitividad de las empresas e instituciones de conocimiento, y la promoción de un tejido empresarial diversificado, sostenible y comprometido con la responsabilidad social.

Pedro Carrasco Sorli es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de València, desde donde desarrolla su investigación en torno a la biología molecular de plantas y fotobiontes. A lo largo de su carrera científica y académica ha realizado estancias en diferentes centros de los Estados Unidos, como la University of California Berkeley y la University of Michigan, así como en el Federal Institute of Technology, de Zurich (Suiza). Es coautor de diferentes libros de su especialidad y de más de 40 artículos en revistas de impacto internacional.

Entre otros cargos, ha sido vicerrector de Investigación y Política científica durante el mandato del exrector Esteban Morcillo, director del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) y director del Parc Científic de la Universitat de València, cargo que ejerce desde 2022. «Seguiremos trabajando para visibilizar el valor que las empresas, entidades e institutos de investigación de la rePCV aportan al entorno y a la sociedad, favoreciendo la retención del talento en nuestra región», ha declarado el nuevo presidente.

Esteban Pelayo, director del Parque Científico de Alicante, asume la vicepresidencia de la rePCV, mientras que la secretaría y la tesorería quedan en manos de Tonia Salinas (PCUMH). Las designaciones se han formalizado durante la reunión anual de la junta directiva, celebrada este mes de junio en el campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València (UPV).