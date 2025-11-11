El Casino de Agricultura entrega los Premios Ilustre 2025 La gala tendrá lugar en la sede de la entidad este miércoles 12 de noviembre a partir de las 19.00 horas

Este miércoles 12 de noviembre tendrá lugar en el Casino de Agricultura la entrega de la VII Edición de los Premios Ilustres de la Sociedad Valenciana de Agricultura y Deporte (RSVAD) que reconocen la importante labor de empresas e instituciones a favor de la agricultura y el deporte.

Este año recaerán en la Asociación Cultural y Deportiva Pesca del Rall de Pinedo como Mérito al Deporte; la Interagrupación de Fallas de Valencia como Mérito Asistencial; el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante como Mérito Institucional; las empresas Viveros Herfesa, Vivercid y Orvifrusa —ex aequo— como Mérito Empresarial; y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV) como Mérito Agropecuario y Medio Natural. Además, se otorgará un reconocimiento conjunto al estamento empresarial valenciano, representado por CEV, AVE, ATA y Concoval, por su destacada contribución al desarrollo económico, la creación de empleo y la promoción del tejido productivo valenciano.

Los premios reconocen la excelencia, el compromiso y la contribución al progreso de nuestra sociedad.

Con estos galardones, el Casino de Agricultura reafirma su compromiso con la promoción del talento, el esfuerzo y el arraigo con la tierra valenciana. La ceremonia se perfila, un año más, como un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración de lo mejor de nuestra sociedad.

