El Casino de Agricultura entrega los Premios Ilustre 2025

La gala tendrá lugar en la sede de la entidad este miércoles 12 de noviembre a partir de las 19.00 horas

R. V.

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:59

Comenta

Este miércoles 12 de noviembre tendrá lugar en el Casino de Agricultura la entrega de la VII Edición de los Premios Ilustres de la Sociedad Valenciana de Agricultura y Deporte (RSVAD) que reconocen la importante labor de empresas e instituciones a favor de la agricultura y el deporte.

Este año recaerán en la Asociación Cultural y Deportiva Pesca del Rall de Pinedo como Mérito al Deporte; la Interagrupación de Fallas de Valencia como Mérito Asistencial; el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante como Mérito Institucional; las empresas Viveros Herfesa, Vivercid y Orvifrusa —ex aequo— como Mérito Empresarial; y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV) como Mérito Agropecuario y Medio Natural. Además, se otorgará un reconocimiento conjunto al estamento empresarial valenciano, representado por CEV, AVE, ATA y Concoval, por su destacada contribución al desarrollo económico, la creación de empleo y la promoción del tejido productivo valenciano.

Los premios reconocen la excelencia, el compromiso y la contribución al progreso de nuestra sociedad.

Con estos galardones, el Casino de Agricultura reafirma su compromiso con la promoción del talento, el esfuerzo y el arraigo con la tierra valenciana. La ceremonia se perfila, un año más, como un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración de lo mejor de nuestra sociedad.

