Carreteras cortadas este lunes en la Comunitat por la dana Alice La lluvia obliga a cortar el túnel de la AP7 en Pilar de Horadada y dos vías secundarias

Sara Bonillo Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 10:08

Las fuertes lluvias provocadas por la dana Alice han obligado a cortar este lunes el túnel de la AP7, en Pilar de la Horadada (Alicante), dirección Cartagena, además de dos carreteras secundarias en la Comunitat: la CV-1486, en Cabanes, y la CV-603, en Cullera.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), en España hay un total de ocho carreteras cortadas esta jornada por las precipitaciones dos de ellas principales. Se trata del túnel de la AP7 y de la C-12, en Tortosa.

Por su parte, hay varias vías secundarias también cortadas, entre ellas la CV-1486, en Cabanes (Castellón); y la CV-603, en Cullera (Valencia).

Del mismo modo, se ha registrado un corte en la circulación debido a la meteorología en la N-340, a la altura de Alcanar dirección Valencia, y a la altura de Vinaròs hacia Barcelona.

Por su parte, Adif ha informado de que el tráfico ferroviario entre Castellón y Tarragona se encuentra este lunes cortado a la altura de Ulldecona.

Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por chubascos y tormentas fuertes, que en el litoral y prelitoral de Valencia, Alicante y Castellón serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes; no se descarta que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

A las 10.00 horas de este lunes se ha activado el aviso naranja en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón y se mantendrá activo hasta las 23.59 horas.

En el nivel de aviso NARANJA (intermedio), el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerable en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. La recomendación es: «Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada».