El cardenal Cañizares se recupera y sale del hospital

El Arzobispado de Valencia ha comunicado este martes que el cardenal Antonio Cañizares evoluciona favorablemente, por lo que esta mañana ha abandonado el hospital y se ha trasladado a su residencia habitual, donde seguirá recibiendo la atención médica que necesita.

El arzobispo emérito de Valencia fue ingresado en el hospital el 7 de agosto por su delicado estado de salud, pero en estos 12 días se ha recuperado. Cañizares renunció en 2022 a su cargo de arzobispo de Valencia, que asumió desde entonces Enrique Benavent.

Precisamente debido a su estado de salud Cañizares ya no participó en el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco tras su fallecimiento el 21 de abril y del que salió elegido como nuevo Pontífice León XIV. Cañizares, que este próximo octubre cumplirá 80 años, podría haber sido elector pero desistió por motivos de salud, según explicaron entonces fuentes de la archidiócesis de Valencia. Sí que estuvo presente, por ejemplo, en el cónclave que eligió a Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI

Fue, además, Francisco quien le nombró arzobispo de Valencia hace ahora once años, en concreto el 28 de agosto de 2014, tras la salida de Carlos Osoro hacia el arzobispado de Madrid. Cañizares dejaba entonces la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede.

Tomó posesión como arzobispo de Valencia el 4 de octubre de 2014, festividad de San Francisco de Asís, en una misa en la Catedral de Valencia. El purpurado, natural de Utiel, hizo su entrada oficial en la archidiócesis la víspera de su toma de posesión, el viernes 3 de octubre, por la autovía de Madrid, e hizo su primera parada, como es tradicional, en la primera localidad de la provincia de Valencia, Villargordo del Cabriel. En aquella jornada también tuvo ocasión de realizar una parada en Utiel, donde rezó ante la patrona, la Virgen del Remedio, y en el Seminario de Moncada.

Fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia y fue nombrado administrador apostólico de la archidiócesis hasta el 17 de diciembre de 2022, fecha de la toma de posesión canónica del nuevo arzobispo, Enrique Benavent.