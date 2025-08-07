El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud
El arzobispo emérito de Valencia no participó en el cónclave para elegir al nuevo Papa por motivos de salud
Redacción
Valencia
Jueves, 7 de agosto 2025, 16:34
El cardenal y arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares, se encuentra hospitalizado debido a su delicado estado de salud, según ha informado este jueves el Arzobispado de Valencia.
El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, pide «a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor». Precisamente debido a su estado de salud no participó en el cónclave para elegir al nuevo Papa tras el fallecimiento de Francisco.
Nombrado por el papa Francisco, tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022.
