Usuarios en Joaquín Sorolla a la espera de su turno para cambiar el billete. LP

Parón en Joaquín Sorolla por la alerta roja de Tarragona: «Nos han cancelado dos trenes y tendría que estar trabajando en Barcelona»

Usuarios de trenes que conectan Valencia y Cataluña buscan una alternativa al estar cancelados sus trenes a causa del temporal

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:02

Comenta

El temporal en Tarragona ha provocado que se interrumpa la circulación de todos los trenes que conectan la Comunitat con Cataluña. En Valencia, son ... muchos los viajeros que no podrán viajar a Barcelona desde la Estación Joaquín Sorolla ni la estación del Norte. Como cada día que surgen inconvenientes en el desplazamiento de los usuarios, las colas en la estación se ubicaban en los puntos de atención al cliente y no frente a las cintas de seguridad para ingresar en los andenes.

