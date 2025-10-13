Parón en Joaquín Sorolla por la alerta roja de Tarragona: «Nos han cancelado dos trenes y tendría que estar trabajando en Barcelona»

El temporal en Tarragona ha provocado que se interrumpa la circulación de todos los trenes que conectan la Comunitat con Cataluña. En Valencia, son ... muchos los viajeros que no podrán viajar a Barcelona desde la Estación Joaquín Sorolla ni la estación del Norte. Como cada día que surgen inconvenientes en el desplazamiento de los usuarios, las colas en la estación se ubicaban en los puntos de atención al cliente y no frente a las cintas de seguridad para ingresar en los andenes.

Un grupo de tres hombres iba a pasar la semana de vacaciones en Barcelona, y al llegar a la estación del Norte les han avisado que su tren no efectuaría el viaje. «Simplemente nos han informado que no sale, pero no nos han dado ninguna alternativa» comentaba uno de ellos. «Nos hemos acercado a Joaquín Sorolla a ver si podíamos conectar con Barcelona de alguna otra manera, pero parece imposible».

Los tres afectados han pasado la mañana buscando alternativas, pero cada vez veían más difícil poder disfrutar sus vacaciones en la capital catalana. «Hemos mirado alternativas en avión para hoy pero o no quedan billetes o son muy caros. Nos falta ver si hay alguna alternativa en autobús, pero tampoco está siendo fácil», explicaban. Las esperanzas, poco a poco, se perdían: «Si no conseguimos alternativa nos quedaremos sin vacaciones, más no podemos hacer».

Otros, sin embargo, tenían una mayor urgencia para viajar a Barcelona. Es el caso de una joven que se ha acercado esta mañana con su padre para buscar una solución a no poder viajar. La joven debía acudir a su puesto de trabajo en la ciudad condal esta mañana, pero el temporal que comenzó ayer en Tarragona se lo ha impedido. «No pudo viajar ayer y desde aquí, así que nos cambiaron el billete a hoy a las 15.00 horas. Cuando nos hemos despertado han notificado que hoy tampoco se viaja, así que estamos aquí de nuevo tratando de buscar una solución. Nos han cancelado dos trenes y tendría que estar trabajando», explicaba su padre.

«Tendría que estar ahora mismo trabajando, pero en los puntos de atención al cliente están informando que tal vez no se pueda viajar a Barcelona hasta dentro de dos o tres días» seguía explicando el padre, visiblemente preocupado. Respecto a no poder acudir al trabajo, «la empresa le ha dicho que pida todos los justificantes por si no puede volver ya, pero tendremos que encontrar una forma de irse».

A este respecto, el padre comentaba que por carretera «no nos parece seguro. Ayer ya se inundó la autopista y las autoridades dicen que no nos desplacemos siempre y cuando no sea estrictamente necesario. La única alternativa que se nos ocurre es ir a Madrid en tren y desde ahí a Barcelona, pero hasta que no nos atiendan no sabemos si podremos hacerlo, la gente ya comenta que no quedan billetes a Madrid», proseguía. Y lo peor, entre tanta preocupación, son las esperas: «Me han dado turno a las 12.00, son las 13.00 horas y van por el 518, yo soy el 554».

Así, decenas de personas se han mantenido haciendo cola frente a los puestos de las distintas empresas ferroviarias con el objetivo de que les faciliten una alternativa de viaje. La presión de usuarios en la estación no era excesiva, aunque sí mostraba síntomas de saturación cuando coincidían los usuarios atrapados con aquellos que sí han podido viajar y salían o entraban a los andenes de la estación.

Desde Adif han asegurado que la circulación se mantendrá interrumpida, al menos, todo el día de hoy. La entidad ya ha desplegado todos los equipos técnicos y humanos «disponibles» para realizar un seguimiento permanente del estado de la infraestructura e instalaciones ferroviarias y ha movilizado los recursos necesarios para reparar los daños cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita.

Entre Ulldecona y L'Aldea (Tarragona) se sigue inspeccionando el tramo y hasta el momento se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños. En estos momentos, se encuentran trabajando en la vía 1 un tren con 9 tolvas de balasto, una perfiladora y una bateadora. Por otro lado, y a causa de la caída ayer de un rayo en un edificio técnico de señalización de Benicarló (Castellón), se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico. En este punto se están reponiendo los elementos dañados: tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Entre Benicarló y Alcalà de Xivert se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el Corredor Mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo.