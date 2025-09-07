¿Cómo han cambiado los nombres en la población valenciana durante los últimos 30 años? La elección de nombres modernos está por sobre los tradicionales

La Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia, ha recogido datos del Padrón municipal con respecto a los nombres más habituales dentro de la población valenciana. La comparativa evidenció un cambio en la elección de ellos, mostrando un claro retroceso de los clásicos tradicionales (de generaciones anteriores) frente a elecciones más modernas (internacionales y nuevos).

En el caso de las mujeres mayores de 60 años, los que encabezan la lista son María Carmen con 5.842, Carmen con 4.395 y Josefa con 3.921 casos. En cambio, en las mujeres menores de 30 años, los nombres más populares son María con 3.099, Lucía con 2.889 y Paula con 2.359 casos.

Otros nombres femeninos que muestran la evolución moderna en menores de 30 años son Marta, Sofía, Sara, Laura, Clara, Alba y Andrea. Y en mayores de 60 años los que siguen la lista son Amparo, María, María Dolores, Concepción, M Pilar y M Teresa.

En el caso de los hombres mayores de 60 años, José con 5.409, Francisco con 3.938 y Antonio con 3.787 lideran la lista de preferencias. Mientras que, en hombres menores de 30 años, Pablo con 3.064, Alejandro con 2.766 y Daniel con 2.090 son los primeros resultados.

Entre los diez más populares en hombres menores de 30 años, también destacan Carlos, Álvaro, David, Javier, Adrián, Jorge o Sergio. En cambio, en mayores de 60 años se encuentran Vicente, Manuel, José Luis, Rafael, Juan, Miguel y Enrique.

Este cambio drástico muestra cómo los gustos y tendencias han evolucionado con el paso del tiempo, algo que se puede dar por distintos factores, pero sin duda los culturales y sociales son aquellos que más influyen en este tipo de elecciones.

Al mismo tiempo, en enero del 2025 el Ayuntamiento ha elaborado una lista con los apellidos más comunes de la ciudad, estos son García con 21.621, Martínez con 18.896 y López con 12.349 habitantes. Seguidos por Pérez con 11.933, Sánchez con 10.012, González con 8.849, Rodríguez con 7.833, Gómez con 7.691, Fernández con 7.429, y Navarro con 6.637 casos.

Todos los datos mencionados están disponibles en la página web oficial de la Oficina de Estadística municipal.

