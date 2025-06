Camarero carga contra el jefe de Aemet: «Es irresponsable tildar de fantasía acertar con las previsiones»

J. C. Ferriol

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha cargado contra el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, ... José Ángel Núñez, por su «ausencia absoluta de autocrítica», por su «falta de responsabilidad» y por la «incapacidad» del organismo en sus previsiones meteorológicas del día de la dana.

Además, ha afirmado que le «sorprende» y que ve «muy preocupante» e «irresponsable» que «el jefe de Aemet diga que acertar la cantidad de lluvia es una fantasía», de la misma forma que ha criticado que durante los últimos siete meses no se hayan «cambiado esos protocolos» en el organismo estatal.

Así ha valorado la declaración que realizó Núñez este pasado lunes ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana. El jefe de Aemet manifestó que el aviso rojo es «muy excepcional» y que ve «incomprensible» que la única medida que se pidiera el 29 de octubre por la mañana fuera precaución en las carreteras. También aseguró no entender el mensaje «tranquilizador» que ofreció el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la mediodía de esa jornada.

En rueda de prensa tras el pleno del Consell, Camarero ha asegurado que le sorprendieron algunas de las declaraciones de Núñez, cuando ha subrayado que el mensaje que trasladó en la mañana de ese día a la ciudadanía fue «exactamente el mismo» que realizó la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a partir de «información de la propia Aemet».

«Está claro, y se ha demostrado en estos siete meses, que las previsiones de Aemet del 29 de octubre respecto a la lluvia fallaron absolutamente y, por tanto, las alertas estaban condicionadas por estas previsiones», ha recalcado.

Camarero ha reiterado que, durante el día de la dana, desde Aemet «manifestaron que se iba a llegar a 200 litros cuando se cuadriplicó esa previsión». «Es la misma persona que falló, que no acertó y no reaccionó cuando cayeron 800 litros, y no avisó a la Confederación Hidrográfica del Júcar para decir 'tened cuidado' porque esto va a condicionar la situación de los barrancos y los cauces y puede llevar a la situación que provocó, especialmente en el barranco del Poyo», ha reprochado.

En esta línea, ha acusado a Núñez de no coordinarse con Bernabé para «tomar las medidas pertinentes» y de «no avisar al propio Cecopi». «Ahora, siete meses después, intenta tapar su incompetencia con manifestaciones absolutamente de fuera lugar», ha afeado al jefe del Aemet.

A su juicio, Núñez mostró ante la jueza de la nada «cero autocrítica por parte de la agencia estatal» y «cero responsabilidad», al hablar según ella de «cuestiones que ni le competen ni le corresponden en lugar de explicar cómo pudo haber esa falta de previsión».