El calvario de cruzar la avenida Pío XII de Valencia

Si entra a Valencia por el oeste, desde la pista de Ademuz, y debe ir al centro, ármese de paciencia. O si puede, mejor utilice ... el metro. Y si es vecino de Cortes Valencianas o Campanar y runner, llega antes trotando a un ritmo suave, por encima de 6 minutos por kilómetro. El cruce de Pío XII y el puente que comunica Nuevo Centro con la Gran Vía de Fernando el Católico es una ratonera, un auténtico calvario cualquier conductor que no haya salido de su punto de origen con bastante magen. Porque hay horas en las que las retenciones pueden ser predecibles, pero otras en las que no tanto.

Pasadas las 9:30 de este miércoles todavía costaba más de 10 minutos avanzar algo más de un kilómetro. Por ejemplo, una vez se sale del túnel (ahí empezaba el atasco) hasta mitad de la Gran Vía, por ejemplo, pasado el cruce con la calle Quart. Desde la salida del paso inferior hasta ese punto hay 1.400 metros. En ese momento, ya sin el tráfico generado por los autobuses escolares, la aplicación de Google Maps estimaba en 12 minutos el tiempo necesario para realizar ese trayecto.

Como ha comprobado en primera persona este periódico, la estimación era correcta. El primer embudo llega en la rotonda de Pío XII, donde llega todo el tráfico procedente de la autovía. Hay que subrayar que en estos momentos cada vez son menos personas las que entran por Maestro Rodrigo, pues Pérez Galdós está cortado. Ahora son más conductores los que eligen Cortes Valencianas para adentrarse en la ciudad.

Y en esa rotonda también confluyen los que vienen de Campanar o de la zona de la antigua Fe. Y el segundo embudo llega en el puente de Ademuz, donde se añaden más vehículos, los que llegan del margen del río y giran hacia la Gran Vía. Además, al final de este vado hay quienes siguen recto, rumbo al centro, y otros que tuercen hacia la otra ribera del viejo cauce. Más caos.

El tráfico por la Gran Vía Fernando el Católico no es especialmente fluido. Lo cierto es que ya en Cortes Valencianas los paneles del Ayuntamiento lo indicaban: 'Pío XIII: dens' y 'Gran Via: dens'. Daban ganas de aparcar (si se puede) y calzarse las zapatillas e ir trotando. Igual para algunos usuarios es una solución para un atasco que sucede durante gran parte de las jornadas laborables, y que se agrava, sobre todo, a primera hora (con la gente que llega a Valencia a trabajar) y por la tarde (de las personas que regresan a casa de los polígonos cercanos a la Pista de Ademuz, sobre todo el Parque Tecnológico).