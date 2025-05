El bulo que circula sobre las oposiciones en la Comunitat

Aunque Víctor está trabajando como profesor de Secundaria en Valencia gracias a que consiguió entrar en bolsa, este sábado fue uno de los 18.000 aspirantes ... que se presentaron a la primera prueba de las oposiciones de Secundaria, sectores singulares de FP, EOI, música, artes escénicas, plásticas y diseño. Sin embargo, su motivación no era conseguir plaza fija, puesto que es consciente de la dificultad de este objetivo sin haberle podido dedicar el tiempo de estudio necesario. Su razón era otra: no ser excluido de la bolsa.

Y es que, al igual que Víctor, otros candidatos acudieron a la prueba por ese mismo temor. «Yo no he podido prepararme la oposición porque estoy trabajando pero me he venido a hacer la prueba por la polémica de que si no te presentas te echan de la bolsa. Así que por mi parte que no quede», contaba Víctor este sábado. La misma decisión tomó Ana, quien se examinó de la primer prueba de la oposición para profesor de secundaria de lengua valenciana por temor a que el rumor sea cierto.

«Yo ya estoy en bolsa pero he venido a presentarme por si acaso. Dicen que te tiran de la bolsa si no te presentas, pero eso no es legal y tampoco se sabe si es cierto», explicaba la joven valenciana, que optó por la prudencia pese a sospechar que podría tratarse de un bulo. «Me he presentado por miedo. Ese runrún te genera ansiedad y como venir y firmar no cuesta nada, lo he hecho por si acaso», añadía.

Y, efectivamente, tal y como deducía Ana, dicha información que circuló durante las últimas semanas entre los candidatos ha resultado ser un bulo, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS. La Conselleria de Educación, preguntada por este periódico, explica que «no es cierto que se excluya de la bolsa a aquellos que no se presentaran a la primera prueba». De este modo, los que ya consiguieron entrar en bolsa permanecen en ella aunque no se presentaran a la primera prueba de esta convocatoria.