Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora

Una brillante bola de fuego cruzó el cielo este viernes 8 de agosto a miles de kilómetros por hora. El bólido se inició a una altitud de unos 116 km sobre Jarafuel (Valencia), desde allí avanzó en dirección suroeste, sobrevolando la provincia de Albacete y finalmente se extinguió con una gran explosión a una altitud de unos 86 kilómetros sobre la localidad de Los Arejos (Murcia). Su gran luminosidad hizo que se pudiera ver desde más de 600 kilómetros de distancia.

La bola de fuego recorrió una distancia total en la atmósfera de unos 182 kilómetros, para desintegrarse totalmente, por lo que ningún fragmento consiguió llegar al suelo. Según explica la Fundación Astrohita, se ha podido determinar que el evento era un bólido rozador: una bola de fuego que se genera cuando una roca entra en la atmósfera de forma casi tangencial, siguiendo una trayectoria casi paralela al suelo.

El bólido pudo ser observado por multitud de testigos que se hicieron eco del fenómeno en redes sociales. También fue grabado por los detectores que la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN) opera en el Complejo Astronómico de La Hita (Toledo). Estos detectores trabajan en el marco del Proyecto SMART, un proyecto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que se coordina desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) con el objetivo de monitorizar continuamente el cielo para registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar. También fue grabado por los detectores que este mismo proyecto de investigación tiene instalados en los observatorios de Calar Alto (Almería), Sierra Nevada (Granada), Sevilla, La Sagra (Granada), Huelva y La Hita (Toledo).

Esta bola de fuego ha sido analizada por el investigador responsable del del Proyecto SMART, el astrofísico José María Madiedo del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Este análisis ha permitido determinar que la roca que originó este fenómeno entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 217.000 kilómetros por hora. Estas rocas que se cruzan con la órbita de la Tierra reciben el nombre de «meteoroides». El brusco rozamiento de la roca con la atmósfera a esta enorme velocidad hizo que la roca (el meteoroide) se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego.

En este caso la roca procedía del cometa 109P/Swift-Tuttle. Se trató, por tanto, de una Perseida de gran luminosidad. La lluvia de estrellas de las Perseidas alcanzarán su pico de actividad en la madrugada del 12 al 13 de agosto, pero desde finales de julio algunas ya están cruzando el cielo nocturno. La mayoría de las Perseidas se generan cuando entran en la atmósfera fragmentos del tamaño de un grano de arena desprendidos de este cometa, dando así a las típicas estrellas fugaces. Cuando estos fragmentos son de un tamaño superior al de un guisante, el brillo de la estrella fugaz que se genera es mucho mayor. Estas estrellas fugaces de alta luminosidad se denominan bólidos o bolas de fuego.

