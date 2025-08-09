Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un restaurante en primera línea de playa en Noja. Maika Salguero

El pueblo de Cantabria que muchos comparan ya con Benidorm

Noja pasa de 2.700 vecinos en invierno a decenas de miles durante el verano

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:59

El cambio climático y las sucesivas olas de calor golpean cada vez con más fuerza la península. Las temperaturas son más agobiantes y muchos españoles que veraneaban en el sur han puesto sus ojos en el Cantábrico, donde, por el momento, el verano es mucho más suave.

Cantabria ha sido tradicionalmente destino de los habitantes del País Vasco, que por cercanía han disfrutado casi en exclusiva de playas poco masificadas y atractivas para el turismo familiar.

Castro Urdiales, Laredo, Isla, Noja o Ajo son desde hace décadas las localidades preferidas por los vascos. Municipios plagados de segundas residencias que durante el invierno viven una gran tranquilidad, pero que en las semanas centrales del verano -del 15 de julio al 15 de agosto- multiplican su población con la llegada de visitantes. Ahora, madrileños y castellanos han puesto sus ojos en ellas.

Uno de los caso más llamativos es Noja, que en invierno tiene censados a 2.700 vecinos y en verano cuenta sus visitantes por decenas de miles (100.000 según algunos medios).

Algunos comparan ya a Noja con Benidorm, por la gran cantidad de visitantes que atrae. La localidad se sitúa a 80 kilómetros de Bilbao, apenas a una hora en coche por la autovía del Cantábrico.

Dos playas, Ris y Tregandin, garantizan el disfrute de los veraneantes. Además, permiten combinar el decanso con la práctica de deportes como el surf, kayak o snorkel.

Pero la masiva presencia de veraneantes durante los meses de julio y agosto complican también la vida de vecinos y visitantes. Son habituales las largas colas para hacer la compra en el supermercado, la farmacia o usar los cajeros automáticos.

El turismo de las últimas décadas ha transformado radicalmente a Noja. Miles de segundas residencias han incrementado la riqueza de la localidad. La deuda municipal se ha desplomado hasta llegar a cero y la renta media bruta per cápita se ha disparado a 25.707 euros en 2022 (era de 20.058 en 2013). La parte negativa es que el turismo ha presionado al alza el precio de las viviendas y los alquileres.

