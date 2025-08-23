Bomberos de Valencia de UGT, a favor de cesar la huelga ante el «panorama» de incendios

Bomberos de la Diputación de Valencia adscritos al sindicato UGT han realizado una encuesta para valorar la posibilidad de levantar la huelga de huelga de ... celo y la mayoría han votado a favor. Les mueve, según ha podido saber este diario, un sentido de responsabilidad y compromiso con el servicio a los ciudadanos ante las emergencias estivales.

«Los compañeros piensan que antes de que pase algo grave, y tal y como está el panorama nacional, hemos levantado las medidas por responsabilidad», destaca uno de los profesionales consultados en evidente referencia a los graves incendios forestales que vive España desde mediados de este mes. Es, valoran, «un gesto» para comprobar si por parte de los políticos responsables existe «voluntad por solucionar» sus demandas laborales. «Nosotros ya hemos demostrado que sí», zanjan desde UGT.

Su reflexión conecta, incluso, con los terribles acontecimientos del pasado 29 de octubre: «Hemos vivido con la dana la desesperación que existe cuando la emergencia desborda un servicio, y vamos a proteger siempre a la ciudadanía, que es realmente a quien nos debemos».

Sin embargo, desde el sindicato lanzan una última advertencia: «Hasta que no exista un compromiso por la parte política de mejorar el servicio, no descartamos realizar otras medidas de presión».