Protesta de bomberos forestales organizada en abril de 2024. Rober Solsona/EP

Los bomberos forestales saldrán de nuevo a la calle si el Consell no concreta el tercer turno

El comité de empresa da una semana a Emergencias antes de convocar movilizaciones

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:52

Los bomberos forestales de la Generalitat (SBF) volverán a salir a la calle si la administración no mejora la organización del servicio con la ... concreción del tercer turno, que servirá para planificar los servicios y la operatividad de manera más segura y eficiente. Además, según ha informado el comité de empresa a través de un comunicado, se insiste en la necesidad de «abordar una gestión directa a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), poniendo fin a las encomiendas de gestión a los consorcios de bomberos», y se denuncia que la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), la empresa pública de la que dependen, se ha convertido «en una empresa fallida».

