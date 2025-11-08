Los bomberos forestales saldrán de nuevo a la calle si el Consell no concreta el tercer turno

Los bomberos forestales de la Generalitat (SBF) volverán a salir a la calle si la administración no mejora la organización del servicio con la ... concreción del tercer turno, que servirá para planificar los servicios y la operatividad de manera más segura y eficiente. Además, según ha informado el comité de empresa a través de un comunicado, se insiste en la necesidad de «abordar una gestión directa a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), poniendo fin a las encomiendas de gestión a los consorcios de bomberos», y se denuncia que la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), la empresa pública de la que dependen, se ha convertido «en una empresa fallida».

Así se ha pronunciado el órgano que representa a los trabajadores tras la reunión mantenida este viernes con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Valderrama, el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción y Salvamento, Alberto Javier Martín, y la secretaria autonómica, Irene Rodrigo.

«Ha pasado un año desde la tragedia de la dana y nada ha cambiado en la coordinación, la mejora de los equipamientos ni en la respuesta ante futuras catástrofes climáticas del servicio de bomberos forestales», se empieza, antes de destacar que durante el encuentro se trasladó «su enorme malestar, preocupación y sentimiento de desprecio por la situación actual de abandono y precariedad en la gestión del servicio». «Consideramos que en estos momentos la SGISE es una empresa fallida, sin nadie al volante, en la que sus directivos no duran más de un año, dimitiendo uno tras otro», se denuncia. «Una muestra de ello son las dos últimas, que han provocado la mayor carencia y desastre de gestión de la historia del servicio», añaden.

Además, el comité de empresa ha exigido «la máxima diligencia a los responsables de Emergencias para llevar adelante el tercer turno prometido para el 1 de enero de 2026», del que todavía no se dispone, según denuncian, de los cuadrantes de trabajo ni de la planificación de las promociones y vacaciones de 2026. «Esta situación incumple además la legalidad, por eso hemos exigido a los responsables que den una solución en el plazo de una semana», sentencian.

Ante esta situación se ha trasladado «la necesidad» de abordar una gestión directa del SBF a través de la AVSRE y de garantizar «la masa salarial en los presupuestos de 2026 para el primer convenio colectivo del SBF y la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente que dote de personal y condiciones adecuadas a todas las partes de servicio».

En el encuentro se informó al comité de que el equipo directivo de la conselleria trabajará para revertir la situación, aunque la parte social destacó que si en el plazo de una semana «no se resuelve todo lo relacionado con el tercer turno, se reclamará en la calle con el apoyo de todo el colectivo».