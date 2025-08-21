Los bomberos dan por controlado el incendio de Artana Tres unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales y un medio aéreo han trabajado desde primera hora de la mañana en el monte Espino

La evolución del incendio forestal de Artana que desde el lunes afecta al monte Espino es muy favorable. Tanto es así que el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón lo ha dado por controlado cuando pasaban cinco minutos de la una de la tarde de este jueves, según han anunciado Emergencias de la Generalitat en la red social X.

Este avance se produce después de que ayer, sobre las 15.30 horas, se lograra estabilizar y ya no quedara llama en el perímetro afectado. Poco antes, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, había avanzado que la superficie calcinada por este fuego, que tendría su origen en un rayo, rondaba las 10 hectáreas.

Durante la noche quedó un retén de guardia trabajando en la zona. Este dispositivo estaba integrado por una unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.

Esta mañana se han desplegado más medios sobre la zona. Desde poco después de las ocho ya estaban en el monte Espino tres unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat con una motobomba, un coordinador y un medio aéreo. Ahora los esfuerzos se centran en repasar la zona para poder dar pronto por extinguido este incendio.