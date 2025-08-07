Los bomberos acusan al diputado de Emergencias de desacreditar al cuerpo «con argumentos falsos» Defienden el trabajo realizado en la dana y reiteran que sus reivindicaciones no son sólo laborales

B. González Xàtiva Jueves, 7 de agosto 2025, 16:33

La reacción de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia tras las manifestaciones del diputado de Emergencias, encargado del Consorcio, Avelino Mascarell, este miércoles no se ha hecho esperar. En un duro comunicado, la Junta de Personal acusa a Mascarell de «difamaciones» y «falsedades». «El señor Avelino sólo habla del dinero que ganan los bomberos, cuando la última propuesta de la dirección del Consorcio, que básicamente sólo recogía un aumento salarial, fue rechazada por casi el 80% de la plantilla», como de las falsedades, dicen, «de las horas extras»

Denuncian que se está amenazando a los trabajadores «vía decreto de la presidencia», obligándoles a realizar horas extras, que se está prohibiendo salir del parque para repostar si no se limpian las pintadas de los camiones y que continuamente intentar desacreditar al cuerpo de bomberos mediante argumentarios falsos.

Reiteran que sus reivindicaciones no son sólo mejoras laborales y recuerdan que el día de la firma del preacuerdo, en el mes de marzo, Mascarell les transmitió que la intención era que el «Consorcio vuelva a ser un servicio puntero», porque se planteó un aumento del presupuesto para este organismo y se dijo que se iba a invertir en infraestructuras, equipos y materiales. «Palabras vacías. Ustedes saben de sobra que este servicio se cae a pedazos».

Es más, acusan a Mascarell de no haber sabido asumir el mando durante la dana. «Se saltaron todos los procedimientos de refuerzos establecidos, no movilizó a todo el personal disponible de acuerdo con el procedimiento de actuación en servicios de larga duración e incluso negaron la ayuda del Consorcio de Alicante y del Ayuntamiento de Valencia esa misma noche. No supieron organizar la respuesta y organización a dicha catástrofe», aseguran.

«Sufrimos vergüenza durante la dana y más la impotencia de no tener los medios, ni los equipos ni el personal para atender a la población»

«Los bomberos del Consorcio pasamos mucha vergüenza durante la dana, pero sufrimos más la impotencia de no tener ni los medios, ni los equipos, ni el personal suficiente para dar a la población lo que necesitaba. Estuvimos trabajando solos tanto el día 29 como los primeros días después», manifiestan y también le recuerdan que no se activó el Plan de Abastecimiento que se activa en caso de riesgo catastrófico y que hubiera evitado el desplazamiento de personas para buscar alimentos o lo recibieron gracias a los voluntarios.

Al respecto, también defienden el trabajo realizado esos días: «los bomberos estuvieron trabajando todos los días de la semana desde el minuto uno, durante casi tres meses y difícilmente se pueda dar el servicio que hacía falta, si no era con refuerzos». Es por ello que piden al diputado responsable que «en lugar de atacar a su plantilla, lo que podría haber hecho es dar las gracias por anteponer recuperar la normalidad de muchas poblaciones y vecinos, en lugar de estar en casa con sus familias».

Aumento del presupuesto del Consorcio

También han querido responder a la diputada de Hacienda, Laura Sáez. «Nosotros no queremos que se recauden más impuestos. Ni queremos que no se hagan carreteras como afirma» y recuerdan que en el último pleno de la institución provincial, la mayoría aprobó una moción presentada por el PSPV, con los apoyos de Compromís y su socio de gobierno Ens Uneix, de aumentar el presupuesto del Consorcio, «para que así aumente el techo de gasto».

Además, recuerdan que el Consorcio se mantiene con ingresos de otras administraciones como la Generalitat que, según el informe de la auditoría de Intervención, debe más de 30 millones al Consorcio.

«Lo que tenemos claro los delegados sindicales del Consorcio de bomberos es que no existe voluntad de querer dar un mejor servicio a la ciudadanía por parte del actual gobierno de la Diputación», concluyen.