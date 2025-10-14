Bioparc participa en la reunión con el ministro Asuntos Sociales para abordar la futura Ley de Grandes Simios La atracción de Valencia está integrada en la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA)

El Bioparc de Valencia ha participado en la reunión con el Ministerio de Asuntos Sociales para tratar la redacción de la futura Ley de Grandes Simios (Ley Jane Goodall).

La atracción de Valencia se encuentra encuadrada en la la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (Aiza) que participa en la elaboración de la nueva norma.

Bioparc ha denunciado el gravísimo estado de amenaza al que se enfrentan tanto el gorila oriental, diferenciado entre el de montaña (Gorilla beringei beringei) y el de tierras bajas o gorila de Grauer (Gorilla beringei graueri); como el gorila occidental, dividido en el del río Cross (Gorilla gorilla diehli) y el de llanura (Gorilla gorilla gorilla).

Los Bioparc de Valencia y Fuengirola con un total de 15 individuos albergan el grupo más numeroso de España de esta última subespecie catalogada en Peligro Crítico de Extinción en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Su activa participación en el Programa Europeo de Conservación (EEP) que trata de garantizar la supervivencia de esta especie mediante la cría controlada científicamente, ha conseguido aportar optimismo con el nacimiento de los primeros gorilas en Andalucía y en la Comunidad Valenciana.

