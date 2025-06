Bernabé sobre su petición de confinar: «Mi preocupación principal era advertir a la población»

Nacho Roca/ A. Talavera Catarroja Miércoles, 4 de junio 2025, 12:56 Comenta Compartir

La frase que pronunció la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, durante la tarde del día 29 de octubre sobre un posible confinamiento ante la situación de emergencia sigue trayendo cola. «Si lo hicismo por un puto virus, ¿no vamos a hacerlo por esto?», manifestó Bernabé en la reunión de aquella trágica tarde.

La delegada ha explicado esta mañana durante la visita del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a Catarroja que «mi preocupación principal era advertir a la población, protegerla y especialmente que se pudieran desplazar a plantas altas en sus domicilios y restringir la movilidad».

Sobre el tono en el que hizo la petición de confinamiento ha aclarado que «cuando hay una persona decidida por naturaleza que tiene enfrente a gente que no es decidida pues a veces surge alguna palabra mansonante».

Para la delegada del Gobierno, el testimonio del jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología, José Ángel Núñez, ante la jueza que instruye el caso de la dana demuestra que «el CECOPI se celebró tarde y como se celebró tarde todo fue mal. Además no se tomaron las decisiones adecuadas, no se tomaron las decisiones con agilidad, no se ejerció el liderazgo que se debería haber ejercido, pero no a las cinco de la tarde que ya era tarde, sino desde el día 24 cuando se activa una situación de emergencia hidrológica como era la que estaba prevista».

Con respecto a las acusaciones lanzadas desde el Consell, y concretamente por parte de la vicepresidenta Susana Camarero, Bernabé ha recordado que los responsables políticos del PP llevan siete meses «poniendo en cuestión a los funcionarios y funcionarias de todas las administraciones». Ha añadido que les han «insultado y vilipendiado» de manera continuada y ha señalado que son «grandes profesionales que hicieron su trabajo en tiempo y forma enviando los correspondientes avisos. Es otro día más de 'deja vu' del PP».