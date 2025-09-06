Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pilar Bernabé, delegada el Gobierno. José Luis Bort

Bernabé reprocha al Consell su gestión del 29-O: el día de la dana «se fueron borrando»

La delegada del Gobierno critica a Mazón por sus cambios de gestión

E. Press

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:11

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reprochado la «despreocupación generalizada» del Consell de la Generalitat durante las «horas más críticas» ... de la dana del pasado 29 de octubre, cuando «estaban muriendo ya personas» en la provincia de Valencia. «Allí se fueron todos, se fueron borrando, desdibujando y parece que nada pasó», ha criticado. Así se ha manifestado este sábado la delegada en declaraciones a los medios de comunicación en València, preguntada por la carta abierta remitida a los medios este viernes por la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre --día de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y en la que fallecieron 228 personas--; así como en relación al hecho de que la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, se conectara a la reunión del Cecopi del día de la dana a las 17.02 horas y dejara la conexión 38 minutos después, a las 17.40, para acudir a un acto de entrega de premios de la CEV.

