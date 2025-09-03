Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente del Banco de Alimentos, Jaime Serra, junto al camión de ayuda. BANCO DE ALIMENTOS DE VALENCIA

El Banco de Alimentos de Valencia envía un camión de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por la ola de incendios

La entidad busca devolver la solidaridad recibida tras la dana: «El pueblo valenciano no olvida»

P. Alcaraz

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:15

El Banco de Alimentos de Valencia se vuelve a poner del lado de la solidaridad. La entidad ha fletado a las 9:00 horas ... de este miércoles un camión «cargado de esperanza» y productos de primera necesidad hacia las zonas afectadas por la oleada de incendios que han calcinado cientos de miles de hectáreas de masa forestal en el oeste peninsular. Este envío de ayuda humanitaria busca proporcionar un alivio inmediato a las familias que han perdido sus hogares y medios de vida como consecuencia de las llamas. «La rápida acción de la organización demuestra la profunda solidaridad de la Comunidad Valenciana en momentos de crisis», asegura en un comunicado.

