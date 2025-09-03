El Banco de Alimentos de Valencia envía un camión de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por la ola de incendios

El Banco de Alimentos de Valencia se vuelve a poner del lado de la solidaridad. La entidad ha fletado a las 9:00 horas ... de este miércoles un camión «cargado de esperanza» y productos de primera necesidad hacia las zonas afectadas por la oleada de incendios que han calcinado cientos de miles de hectáreas de masa forestal en el oeste peninsular. Este envío de ayuda humanitaria busca proporcionar un alivio inmediato a las familias que han perdido sus hogares y medios de vida como consecuencia de las llamas. «La rápida acción de la organización demuestra la profunda solidaridad de la Comunidad Valenciana en momentos de crisis», asegura en un comunicado.

La situación de emergencia en comunidades como Castilla y León o Galicia ha activado la solidaridad de toda la Comunidad Valenciana y, como no podía ser de otra manera, desde el Banco de Alimentos de Valencia han puesto su maquinaria solidaria a trabajar a contrarreloj para clasificar y empaquetar el primer envío de ayuda vital para los más necesitados tras los incendios. Sus destinos serán Orense, Lugo (en la zona de Quiroga) y las Médulas de León, para demostrar que «la empatía »se convierte en acción«.

«El pueblo valenciano no olvida. La reciente y devastadora dana, que impactó a nuestra propia comunidad, ha dejado una huella imborrable. Esa experiencia ha cimentado una solidaridad especial, un profundo sentimiento de hermandad con quienes sufren la devastación de los incendios y que hoy se refleja en este gesto. 'El poble salva al poble' (el pueblo salva al pueblo) no es solo un lema, es la filosofía que impulsa cada kilo de ayuda enviado, cada hora de voluntariado, y cada acto de generosidad que surge de esta tierra. Es un recordatorio de que cuando un pueblo sufre, otro extiende la mano para levantarlo», finaliza el escrito del Banco de Alimentos para anunciar la puesta en marcha de esta iniciativa solidaria.