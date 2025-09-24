Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Jardín del Turia, cuyo sistema de riego fue víctima de un ciberataque. JL BORT

«Los Ayuntamientos como el de Valencia ofrecen un sinfín de brechas a los hackers»

«Se invierte en servicios digitales a los ciudadanos pero no tanto en protección», alerta Sancho Lerena, experto en seguridad informática

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:44

«Recomendaría a los Ayuntamientos y otras instituciones que no inviertan tanto en cajitas, en productos, y que lo hagan más en personas que les ... ayuden a garantizar su seguridad». Esta es la gran conclusión de la charla con Sancho Lerena, CEO de Pandora FMS, experto en seguridad informática y gestión IT, a raíz del ciberataque al Ayuntamiento de Valencia el pasado 16 de septiembre que afectó al sistema de riego del Jardín del Turia.

