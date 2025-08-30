El Ayuntamiento fija el 'iceberg' de la laguna

La imagen lo dice todo. Una gran excavadora sobre una plataforma flotante trabaja en medio de la Albufera. Es la imagen que esta jornada se ... han llevado vecinos, visitantes y pescadores en las inmediaciones de El Palmar donde un islote flotante de cañas y vegetación que se desprendió durante la dana ha ido desplazándose por toda la laguna.

El Ayuntamiento ha comenzado a fijar con estacas esta especie de 'iceberg' flotante en medio del parque natural. Fuentes municipales han explicado que se ha podido actuar cuando se ha obtenido el informe favorable de la Oficina del Parque.

Las mismas fuentes han precisado que estaba previsto que los trabajos queden finalizados en la jornada de este viernes. La idea es que cuando los niveles del lago sean más elevados, allá por el mes de octubre, se moverá este islote a otra ubicación.

La sorpresa de los vecinos al ver la máquina trabajando ha sido grande ya que creían que el islote ya estaba fijado desde el pasado mayo por lo que se han mostrado disgustados con lo que consideran un engaño del consistorio hacia el colectivo.

El volumen del objeto flotante, cuya superficie equivale a un campo de fútbol, es de tal envergadura que es visible por satélite. LAS PROVINCIAS llegó a publicar los movimientos gracias a las imágenes del satélite europeo Sentinel-2. Durante el fin de abril, el islote se comenzó a acercar a la orilla,

Su posición llegó a amenazar con taponar los motores de riego de los arrozales situados en el tancat de l'Illa. De hecho, los temporales, el viento y la lluvia llevaron al islote a situarse a tan sólo 20 metros de la orilla del parque natural.

El recurso al anclaje no es nuevo en el parque natural. La Albufera ya fue testigo de la fijación de una mata de grandes dimensiones en el pasado, precisamente tras otra fuerte riada como la que tuvo lugar en 1987. A finales de los 80, el Ayuntamiento de Valencia empleó el estacado para afirmar la Manseguerota, un montículo de tierra que hoy está situado en el centro del lago.

Se plantearon varias alternativas para solucionar el problemaque pasaban por la destrucción de la mota, su remolcado o su anclaje, la opción que finalmente se eligió al ser esta una época del año con bajo caudal.