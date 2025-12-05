Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al jefe de la emergencia 15 meses después de la tragedia
La presa de Forata, tras las obras de reparación de Forata después de la dana. EFE/MANUEL BRUQUE

La Audiencia Provincial respalda a la jueza: no declararán los ingenieros de Forata ni los guardias civiles que hicieron el informe de verano

La magistrada de la dana había desestimado las peticiones de una acusación particular, de Vox y de la Asociación Valenciana de Agricultores

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:53

Comenta

Nuevo espaldarazo de la Audiencia Provincial de Valencia a la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, al desestimar los recursos presentados por una acusación ... particular, Vox y la Asociación Valenciana de Agrucultores tras la decisión de la jueza de no llamar a declarar ni a los peritos que hicieron el informe del estado de Forata de 2022 donde se decía que el desagüe de fondo estaba bloqueado ni los agentes de la Guardia Civil que elaboraron la cronología de la dana que apuntaba hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La jueza desdeñó este documento al entender que se excedía en lo que se le pedía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  3. 3

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  4. 4

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  5. 5 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  6. 6 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  7. 7

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  9. 9 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Audiencia Provincial respalda a la jueza: no declararán los ingenieros de Forata ni los guardias civiles que hicieron el informe de verano

La Audiencia Provincial respalda a la jueza: no declararán los ingenieros de Forata ni los guardias civiles que hicieron el informe de verano