La Audiencia Provincial respalda a la jueza: no declararán los ingenieros de Forata ni los guardias civiles que hicieron el informe de verano

Nuevo espaldarazo de la Audiencia Provincial de Valencia a la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, al desestimar los recursos presentados por una acusación ... particular, Vox y la Asociación Valenciana de Agrucultores tras la decisión de la jueza de no llamar a declarar ni a los peritos que hicieron el informe del estado de Forata de 2022 donde se decía que el desagüe de fondo estaba bloqueado ni los agentes de la Guardia Civil que elaboraron la cronología de la dana que apuntaba hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La jueza desdeñó este documento al entender que se excedía en lo que se le pedía.

Una de las acusaciones, además, pedía que se ampliara el informe en lo referente a la «capacidad o incapacidad objetiva de los cauces y la existencia de puntos críticos en sus trazados, en conexión con el tiempo de su afectación y su cronología (exacta, por afectar a infraestructuras esenciales y estratégicas) y, también, con la existencia, o no, de programas, aplicaciones, sistemas y/o modelos, predictivos, de uso obligado o recomendado, hábiles y adecuados, de haberse empleado, para facilitar y aportar datos e informaciones que hubieran permitido acciones y decisiones anticipadas, en previsión de los mortales desbordamientos».

La Audiencia recuerda que se investigan fallecimientos y lesiones. «La parte no expone qué relación de utilidad y pertinencia puede guardar con la investigación la solicitada ampliación del informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial; más allá de las opiniones que expresa, no ofrece una clara identificación de la aptitud de la ampliación que solicita del informe policial, para identificar qué conocimiento pudieron tener sobre la magnitud de la riada que se estaba produciendo y los efectos que iba a provocar, quienes tenían obligaciones de actuación para poder, en su caso, controlar, reducir o minimizar las consecuencias de la riada».

En lo referente a la petición de que declaren los ingenieros que elaboraron el informe del estado de Forata, la Audiencia defiende que la parte recurrente «pretende que se practiquen testificales relativas a un informe de estado de la presa de Forata en 2022, para identificar posibles deficiencias que, de existir, ningún efecto tuvieron en la producción de las muertes y las lesiones investigadas». «Incide, además, en cuestiones ya resueltas por esta sala, como la relativa a la posibilidad de que la presa pudiera ser considerada infraestructura crítica y, en virtud de ello, pudiera determinar la existencia de otros responsables del correcto funcionamiento de la misma. El recurso no identifica razones que permitan cuestionar la decisión adoptada por la juez, puesto que ningún dato relevante aparece que permita sostener que la testifical de los responsables del informe de 2022 sobre la Presa de Forata pudiera aportar información de interés para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente investigación -entre los que no se encuentra averiguar si existían deficiencias en la construcción, conservación o mantenimiento de la presa que pudieran generar situaciones de riesgo penalmente típicas-», señala el auto.