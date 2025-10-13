Atascos kilométricos en la A-7 y la V-30 este lunes: las carreteras que presentan más complicaciones La DGT ha notificado más de 34 kilómetros de retenciones en las entradas y salidas a Valencia

Atascos en la A-7 este lunes 13 de octubre.

Redacción Lunes, 13 de octubre 2025, 08:18

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 13 de octubre, más de 34 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

La situación es especialmente complicada en la V-30, donde Tráfico informa de cuatro incidencias: seis kilómetros de atascos entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7; dos kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto; un kilómetro entre Xirivella y el barrio de la luz sentido puerto y otros dos kilómetros entre Castellar y Pinedo sentido puerto.

Otras de las vías afectadas por el tráfico lento son la A-7 y la V-31, donde se registran once y cinco kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.10 horas, la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-30: seis kilómetros de atascos entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7

- V-30: dos kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto

- V-30: un kilómetro entre Xirivella y el barrio de la luz sentido puerto

- V-30: dos kilómetros entre Castellar y Pinedo sentido puerto

- A-7: cuatro kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: tres kilómetros entre Benifaiò y Picassent sentido Valencia

-A-7: 4,5 kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- V-31: tres kilómetros entre Beniparrell y Massanassa sentido Valencia

- V-31: dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-36: dos kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-30: tres kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido hacia la V-30

- CV-35: un kilómetro a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-31: un kilómetro entre Terramelar y la Lloma Llarga sentido creciente de la kilometración