Arte contra el olvido: un mural escolar rinde homenaje a las víctimas de la dana

La entrada del instituto Font de Sant Lluís de Valencia se ha convertido en un lugar para recordar la dana. Lo que se llevó, especialmente las vidas de 228 ciudadanos, pero también lo que nos legó: la solidaridad universal. Es lo que representa el mural diseñado por una veintena de alumnos de 1° de Bachillerato Artístico del centro, un trabajo escolar que causa entre los espectadores sensaciones contrapuestas. Incomodidad y dolor, pero también esperanza. Se huele el fango, protagonista de la parte inferior de la obra, aparecen montañas de coches destrozados, víctimas representadas con formas humanas fantasmales y manos emergiendo del barro y voluntarios armados con palas y escobas. También incluye una alegoría de la reconstrucción, de la relativa recuperación de la normalidad, a través de una fotografía que representa la iglesia de San Miguel de Catarroja y su entorno ya rehabilitado. Dos mensajes coronan (y resumen) el diseño: «Preservem la memòria» y «Ara més que mai, totes a una veu».

La presentación del mural ha contado con la asistencia de representantes de las asociaciones de víctimas, que han trasladado un emocionado agradecimiento a los jóvenes artistas en contraposición con el trato que perciben por parte del presidente Carlos Mazón, que también aparece en un segundo plano, sobre una montaña de vehículos y con una copa de vino en la mano. «Quiero dar las gracias al alumnado por este mural tan representativo, que debe servir para que la juventud no olvide lo sucedido», ha dicho Toñi García, de la asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre de 2024.

«También agradecemos a la sociedad que nos apoya, mientras que tenemos un presidente de la Generalitat que prefiere irse de comida con la dirección nacional de su partido mientras los demás seguimos sufriendo la negligencia de su gobierno», ha añadido. La mujer, vecina de Benetússer, se ha emocionado recordando a su hija Sara y su marido Miguel, dos de los fallecidos, antes de reiterar que el ejecutivo valenciano «no estuvo a la altura» y de señalar que nadie se ha dirigido a ellos para participar en la comisión de investigación de Les Corts.

En términos similares se ha expresado Carmina Gil, vicepresidenta de la asociación Víctimas Mortales de la Dana 29 de octubre. «Queremos agradecer a los alumnos esta obra, que representa todo lo que ocurrió. Nos emocionan estos homenajes que sirven para no olvidar. Estaremos en todos los que se hagan en recuerdo de los afectados», ha dicho. «Tenemos un reconocimiento que no tenemos por parte de la Generalitat», ha añadido, explicando a continuación que no han recibido ninguna comunicación para reunirse con Mazón y que, en cualquier caso, «no tiene mucho sentido». «Lo que queremos pedirle lo puede escuchar cada día 29», ha reflexionado, en referencia a la petición de dimisión y de perdón.

Víctor, uno de los alumnos, ha señalado que la obra forma parte de la asignatura Proyectos Artísticos (una optativa), y que la idea inicial era diseñar un mural sobre el machismo y la precariedad laboral, aunque todo cambió tras las riadas. «Representa el sufrimiento del sur de Valencia, el caos que dejó la catástrofe y cómo fue el pueblo el que ayudó», ha destacado. Por su parte, la directora del instituto, Laura Chulià, ha defendido que «las situaciones de aprendizaje no se tienen que hacer entre cuatro paredes» y que los alumnos «se deben encontrar con la realidad del mundo que les rodea».