Numerosos pacientes en la sala de espera de Urgencias del Arnau. LP

La saturación en el Arnau se acentúa: pacientes en los pasillos y 40 camas cerradas por vacaciones

La presión del hospital de Valencia se intensifica esta semana y deja a enfermos a la vista de todos esperando un ingreso durante ocho horas, denuncia CSIF

José Molins

José Molins

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:02

Es el hospital de la Comunitat que más ha aumentado su población asignada, con un incremento de más de 30.000 pacientes en los últimos ... cinco años ante el crecimiento del área metropolitana de Valencia, que sin embargo no ha llevado consigo un refuerzo de plantilla ni una ampliación de instalaciones. Una situación que hace que el Arnau de Vilanova se sature con frecuencia, pero que en especial este mes de agosto está siendo a diario. En concreto esta semana, casi cada día han tenido que dejar hasta ocho horas a pacientes en los pasillos ante la falta de habitaciones disponibles, según denuncia el sindicato CSIF.

