La saturación en el Arnau se acentúa: pacientes en los pasillos y 40 camas cerradas por vacaciones

Es el hospital de la Comunitat que más ha aumentado su población asignada, con un incremento de más de 30.000 pacientes en los últimos ... cinco años ante el crecimiento del área metropolitana de Valencia, que sin embargo no ha llevado consigo un refuerzo de plantilla ni una ampliación de instalaciones. Una situación que hace que el Arnau de Vilanova se sature con frecuencia, pero que en especial este mes de agosto está siendo a diario. En concreto esta semana, casi cada día han tenido que dejar hasta ocho horas a pacientes en los pasillos ante la falta de habitaciones disponibles, según denuncia el sindicato CSIF.

Por ejemplo el jueves hubo tres enfermos en el pasillo, al estar llena la sala de Observación, el miércoles cinco y el lunes se llegaron a juntar seis pacientes en camas en ese lugar, que no está acondicionado ni preparado para prestar una adecuada atención asistencial. No es un día puntual, está siendo algo habitual este mes, y de hecho la semana pasada hubo también una o dos personas en el pasillo cada día. Durante este mes el centro ha cerrado 40 camas, al dejar sin servicio la primera planta por tareas de mantenimiento y todo el personal que trabaja en ese área tiene vacaciones hasta septiembre. Ante esa falta de habitaciones y de profesionales, cualquier pequeño pico de pacientes que lleguen a Urgencias hace que se sature el hospital, como está ocurriendo.

Que un paciente esté seis o hasta ocho horas en un pasillo significa que se encuentra en una cama a la vista de varias personas, de otros pacientes, familiares o trabajadores, que pasan por su lado constantemente. Allí se acumulan, en la zona de la puerta de Observación y enfrente del área de consultas de Urgencias, mientras esperan que se libere una cama en el hospital para quedarse ingresados. Pueden llegar a las 9 de la mañana y que no se les traslade a una habitación en planta hasta media tarde. Y todo ese tiempo lo pasan en el pasillo, donde los sanitarios pueden tener que hacerle algún sondaje o comunicarle un diagnóstico privado delante de varias personas que lo pueden escuchar. Sin intimidad por esa saturación.

Una de las enfermeras del hospital, que prefiere mantener el anonimato, asegura: «Llevamos así todo el verano, pero con el cierre de camas en agosto ha ido a peor. No cubren el personal de vacaciones y en la primera semana de agosto había 17 personas esperando camas y 5 en el pasillo, donde se pueden pasar casi todo el día, es una situación insostenible». Los profesionales indican que la actividad asistencial apenas ha bajado este verano, porque además las poblaciones asignadas al Arnau incluso aumentan ahora en agosto por las fiestas patronales.

Refuerzo de personal

Los profesionales del Arnau reclaman un refuerzo de personal que sustituya las vacaciones de los sanitarios, sobre todo en los servicios más tensionados, como Urgencias, y piden que se abra el Circuito 2 del hospital, un área con nueve camas que se cubre con turnos extra, que se pagan aparte. Además, la sala de Observación suele estar llena también todo el mes, con 12 personas esperando un ingreso, o hasta 20, como ocurrió el pasado miércoles, según este sindicato. El tiempo de espera allí es muy superior que en el pasillo, y hay pacientes que pasan incluso 24 horas en esta sala.

Desde CSIF indican que el año pasado, cuando se produjeron picos de saturación, la dirección del hospital decidió abrir parte de la planta que estaba cerrada por mantenimiento para trasladar allí a los enfermos y que no estuvieran en el pasillo, pero este mes con la situación exactamente igual, no ha sido así. En esa primera planta, que se encuentra en tareas de pintura y alguna pequeña reforma, están los servicios de Cirugía, Ginecología y Urología, sobre todo para pacientes que acaban de ser operados. Y ahora está fuera de servicio.

El Arnau es con diferencia el hospital que más ha aumentado su población en la Comunitat. Los 30.000 habitantes que ha incrementado en cinco años están muy por encima de lo que han crecido otros centros valencianos. El problema es que el edificio no se ha ampliado, por lo que el hospital cada día que pasa se queda más pequeño. El proyecto anunciado por Carlos Mazón en junio para la construcción del nuevo hospital que sustituya al Arnau en la zona de la antigua Fe estará listo en 2032, dentro todavía de siete años, en los que aún va a seguir creciendo la actual población asignada a este departamento.

El Arnau está en Valencia ciudad pero atiende a la población de varias comarcas de la provincia. El crecimiento de muchas de estas poblaciones en los últimos años, como es el caso de Paterna, que ha multiplicado sus habitantes y ya supera los 77.100 (ha sido considerada gran ciudad desde este 2025, y en 2020 no llegaba a 70.000), o de otras como Bétera, Burjassot o L'Eliana tensionan cada día la capacidad de asistencia de este hospital.

Los sindicatos irán al Militar de Mislata

El próximo lunes los sindicatos podrán visitar los nuevos pabellones reformados del hospital Militar de Mislata, tras varias semanas sin poder entrar a las instalaciones por orden de la conselleria, que está llevando este proceso con exceso de secretismo.

Ahora Sanidad ha aceptado hacer una visita guiada a los representantes sindicales, después de que durante este mes los empleados trasladados desde el hospital Doctor Moliner estén trabajando en Mislata acondicionando las habitaciones donde se van a ubicar a los enfermos. Por el momento la conselleria sigue sin confirmar qué día se hará el traslado de los pacientes desde Serra.