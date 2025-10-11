Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El árbol caído en Picanya. Bombers Consorci VLC

Un árbol cae sobre un coche y otro sobre la catenaria de la vía de Cercanías

Los bomberos trabajan para minimizar los efectos sobre los bienes y las infraestructuras causados por la dana que azota la Comunitat

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:43

Los efectivos del Consorci Provincial de Bombers de València trabajan sin descanso para minimizar los efectos sobre los bienes y las infraestructuras de la dana que azota la Comunitat. Desde la pasada madrugada han atendido más de 40 servicios relacionados sobre todo con saneamiento de árboles y fachadas y vehículos bloqueados por el agua.

Los bomberos de Torrent han trabajado en Picanya para retirar un gran árbol derribado sobre un vehículo y la calle cerca del mercado municipal.

En Massanassa, los bomberos de Catarroja y una bridada forestal del Consorci Provincial han retirado otro árbol caído sobre la catenaria de la vía de Cercanías, una vez los técnicos han eliminado la corriente eléctrica.

