Un árbol cae sobre un coche y otro sobre la catenaria de la vía de Cercanías
Los bomberos trabajan para minimizar los efectos sobre los bienes y las infraestructuras causados por la dana que azota la Comunitat
Valencia
Sábado, 11 de octubre 2025, 17:43
Los efectivos del Consorci Provincial de Bombers de València trabajan sin descanso para minimizar los efectos sobre los bienes y las infraestructuras de la dana que azota la Comunitat. Desde la pasada madrugada han atendido más de 40 servicios relacionados sobre todo con saneamiento de árboles y fachadas y vehículos bloqueados por el agua.
Los bomberos de Torrent han trabajado en Picanya para retirar un gran árbol derribado sobre un vehículo y la calle cerca del mercado municipal.
En Massanassa, los bomberos de Catarroja y una bridada forestal del Consorci Provincial han retirado otro árbol caído sobre la catenaria de la vía de Cercanías, una vez los técnicos han eliminado la corriente eléctrica.