Un árbol cae sobre un coche y otro sobre la catenaria de la vía de Cercanías Los bomberos trabajan para minimizar los efectos sobre los bienes y las infraestructuras causados por la dana que azota la Comunitat

Andoni Torres Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 17:43 Comenta Compartir

Los efectivos del Consorci Provincial de Bombers de València trabajan sin descanso para minimizar los efectos sobre los bienes y las infraestructuras de la dana que azota la Comunitat. Desde la pasada madrugada han atendido más de 40 servicios relacionados sobre todo con saneamiento de árboles y fachadas y vehículos bloqueados por el agua.

Los bomberos de Torrent han trabajado en Picanya para retirar un gran árbol derribado sobre un vehículo y la calle cerca del mercado municipal.

En Massanassa, los bomberos de Catarroja y una bridada forestal del Consorci Provincial han retirado otro árbol caído sobre la catenaria de la vía de Cercanías, una vez los técnicos han eliminado la corriente eléctrica.

Temas

DANA

Massanassa

Picanya

Infraestructuras