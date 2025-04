Aparcar en la zona cero, una misión imposible

Llegar de trabajar y tratar de encontrar un lugar en el que estacionar el coche de manera legal se ha convertido en un desafío para ... vecinos de algunos municipios de la zona más afectada por la dana del pasado 29 de octubre. En Sedaví, los vehículos ocupan las aceras del pueblo debido a la falta de garajes, mientras que en Benetússer aparcar encima de los pasos de cebra se ha convertido en una práctica habitual estos últimos meses. Por ahora, las autoridades de ambos municipios hacen la vista gorda y eviten multar a los usuarios que estacionan en zonas de dudosa legalidad, puesto que las obras para recuperar los garajes avanzan a un ritmo menor que la reposición del parque móvil.

«Cada vez hay más coches, pero las obras y restauración de los garajes va muy lenta. Existe un problema y somos los vecinos los que lo sufrimos a diario», comenta una vecina de Sedaví. Allí, la riada afecto a más del 90% de los vehículos y prácticamente a la totalidad de los garajes. Seis meses después la puesta en marcha de los trabajos de recuperación de los aparcamientos ha arrancado de forma simultánea en diferentes zonas de la localidad, por lo que muchas calles se han convertido en lugares en los que resulta imposible aparcar e incluso circular, dependiendo de la hora del día.

«No sólo son las obras. Cada mañana puedes estar detrás de un camión de limpieza de alcantarillas atascado durante más de cuarenta minutos», explica Jaume, que vive en Sedaví, pero trabaja en Valencia.

La avenida de acceso al municipio desde la Pista de Silla solía ser uno de esos lugares en los que el aparcamiento estaba garantizado antes de la dana. Casi todos los adosados de la zona contaban con aparcamiento privado, por lo que siempre había algún hueco para estacionar en la vía pública. Todo ha cambiado. «Si entras por la zona de la rotonda por las tardes ves que todos los coches están encima de la acera», indica Sandra, que cada tarde, a su regreso del trabajo, se ve obligada a invertir más de veinte minutos para encontrar un estacionamiento.

Desde al Ayuntamiento de Sedaví explican que la recuperación de la normalidad depende únicamente de la velocidad a la que se desarrollen las obras de rehabilitación de los garajes. «Las reparaciones están costando bastante, porque no hay tantas empresas y porque mucha gente todavía no ha recibido la indemnización y no ha podido empezar», explica Josep Cabanes, alcalde de la localidad.

Además de las labores de reconstrucción de los garajes, las actuaciones que se llevan a cabo para reparar diferentes espacios de la vía pública, como parques o arboledas, también genera complicaciones a la hora de aparcar. «La semana pasada, la avenida del polideportivo estaba vallada porque estaban haciendo algún trabajo en los árboles y tampoco se podía aparcar», aseguran los vecinos de la calle Fernando Baixauli Chornet, que nunca antes habían tenido dificultades para encontrar estacionamiento en la localidad de L'Horta Sud.

El primer edil del pueblo reconoce que la Policía Local no está denunciando a los usuarios que aparcan en aceras o en pasos de cebra, porque «el desastre fue total y hay muy pocos garajes que estén en funcionamiento».

Eso sí, la norma no escrita que tratan de cumplir todos los vecinos de las localidades que se quedaron sin garajes es la de dejar hueco suficiente para que se pueda caminar por la acera y la de respetar vados y aparcamientos para minusválidos.

En Benetússer, los coches aparcan en lugares en los que nunca antes se había hecho. Las vías de servicio próximas al municipio o los solares en los que hace apenas unas semanas seguían habiendo vehículos destrozados por la dana se han convertido en zonas de aparcamiento improvisadas, sobre todo en la zona sur del pueblo.

«Aparcar aquí es un infierno, sobre todo por las tardes», explica Roberto, un vecino del municipio que, por el momento, tampoco ha sido multado por aparcar en una de las aceras de las calles próximas a su casa.

A los garajes en obras se suma la escasez de ofertas de alquiler de plazas de estacionamiento en parkings en buen estado. La única oferta disponible en portales inmobiliarios que aparece en la zona de Sedaví tiene un precio de 350 euros, convirtiéndose así en una de las plazas de garaje más caras de toda la provincia de Valencia.

En otros municipios de la zona cero, como Catarroja, Paiporta o Picanya existe una oferta superior, aunque en ningún caso suficiente para abastecer a todos los vecinos que todavía no han podido recuperar las suyas.

En toda L'horta Sud hay un total de 140 plazas de garaje en alquiler, según el portal Fotocasa, aunque la mayoría se encuentran repartidas entre Mislata y Quart de Poblet.